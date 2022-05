Más de mil peregrinos en abril

Cuando Alfonso Rueda presentó en el Pazo de Liñares la segunda edición de Instagrammers no Camiño, avanzó que la Semana Santa supondría el arranque de la temporada alta de peregrinos. Y así fue: animados por el buen tiempo o por la disponibilidad de más tiempo libre, los romeros son ya una estampa típica en la mayoría de los itinerarios a Santiago. Y los dos oficiales que discurren por las comarcas no son ajenos a esto. Según los datos de la Oficina del Peregrino, por la Vía da Prata, el Camiño de Inverno así como por el Camiño da Geira e Arrieiros (que aún no es oficial) pasaron en abril 1.092 peregrinos. Desglosados, 989 de estos caminantes emplearon el conocido como Camino del Sudeste, mientras que otros 101 se decantaron por el Camiño de Inverno y 2, por el de A Geira.

Está claro que abril marca un punto de inflexión, porque en marzo fueron 215 romeros (161 por la Vía da Prata; 53 por el Camiño de Inverno y 1 por el de A Geira); en febrero 122 (repartidos en 78,42 y 2, respectivamente) y en enero, 106 (distribuidos en 57, 47 y 2). Si queremos ver cuántos peregrinos transitaron por estas rutas jacobeas en lo que va de año, resulta que son 1.535. Tanto el global de este año como solo la cifra de abril nos acerca a datos del año anterior a la prepandemia. En 2019, en abril pasaron por la Vía da Prata 980 personas (9 menos que ahora) y por el Camiño de Inverno, 101 (los mismos que este abril). En 2019 no se facilitaban datos del Camiño da Geira. Tenemos, en total, 1.081 romeros en abril de 2019, que son 11 menos que el presente año. En cuanto a los tres primeros meses de ese 2019, en marzo hubo 495 (330 en la Vía da Prata y 165 en el Camiño de Inverno); en febrero, 73 (59 y 14) y en enero. 71, (56 y 15). Si sumamos esos cuatro primeros meses de 2019, transitaron por las dos rutas jacobeas oficiales 1.720 romeros. Son solo 185 más de los que la atravesaron en lo que llevamos de año. El 43% son extranjeros Podemos ver la recuperación de las rutas jacobeas examinando los datos de 2021, más cerca en el tiempo. En enero hubo 4 peregrinos, todos del Camino del Sudeste, mientras que en febrero no pasó ninguno, en marzo 9 (5 por la Vía da Prata y los 4 restantes, por el Camiño de Inverno) y en abril, 75 (66 y 9). El cuatrimestre sumó 88. Sin embargo, mes tras mes el líder es el Camiño Francés. En abril registró 18.830. Por detrás se sitúan el Portugués, con 8.598, y el Inglés, con 1.763. En cuarto lugar aparece el Camiño da Costa Portugués, con 1.686 caminantes, y le sigue el Primitivo, con 1.270. En sexto lugar se coloca, con sus 989 la Vía da Prata. Como último apunte, de los 31.762 romeros que llegaron en abril a Compostela, 13.905 son extranjeros. Son un 43% del total. Al margen de estas iniciativas privadas, la Xunta también está potenciando red de albergues en otros tramos de la Vía da Prata, con la reciente apertura del del monasterio de Oseira, en Cea (Ourense), en las antiguas caballerizas del cenobio. En el Camiño de Inverno también quedará inaugurado a mediados del presente mes otro albergue en el Pazo Obispal de Diomondi, en el concello lucense de O Saviñao, en la Ribeira Sacra. Retoman las obras del albergue de Donsión Antonio Pereiro retomará las obras del futuro albergue para peregrinos en A Eirexe, en la parroquia lalinense de Donsión. Los trabajos estuvieron suspendidos durante un par de meses, por las dificultades en el suministro de material. El albergue contará con 26 plazas y se ubica en la misma parcela donde Pereiro también proyecta levantar un restaurante de comida tradicional con aforo para 100 personas. A finales del año pasado, el proyecto obtuvo una ayuda de 157.485 euros, procedentes de la línea de subvenciones Leader 2021-2022 y aprobada por el Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte. Cuando arrancó el proyecto, su promotor recibió 25.000 euros, y los más de 130.000 restantes le serán ingresados cuando remate la reforma, antes del 15 de octubre. Confía en cumplir los plazos para poder abrir cuanto antes y dar servicio a los romeros. El Camiño Miñoto Ribeiro y el proyecto rurAllure La divulgación del patrimonio cultural que rodea a las grandes vías de peregrinación de Europa es el objetivo central del proyecto europeo rurAllure, que lidera la Universidad de Vigo y en el que participan 15 instituciones y empresas de seis países europeos. Uno de los proyectos piloto que abarca tiene como eje el patrimonio literario de los caminos de Santiago y en él rurAllure suma la participación del grupo de investigación en Medicina y Salud Pública de la Facultad de Fisioterapia, que se encarga de reunir la información relativa al patrimonio del Camino Miñoto Ribeiro, ruta de peregrinación a Compostela desde Braga, pasando por la comarca de Tabeirós-Terra de Montes. Con ese objetivo, el grupo que coordina la profesora Lourdes Maceiras promovió la firma de un convenio de colaboración entre rurAllure y la Asociación Camiño Miñoto Ribeiro, que agrupa los ayuntamientos por los que transcurre esta ruta alrededor de la que, como explica, se levantaron en su día hospitales medievales y que era empleada por las personas enfermas de lepra para llegar a Compostela. Su trabajo va ser identificar una serie de puntos de interés en el camino.