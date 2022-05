El Concello de A Estrada acogió en la noche del pasado jueves un pleno municipal en el que lo más interesante fueron las propuestas presentadas por la oposición, todas ellas sin embargo descartadas por parte del gobierno local. Sí salió adelante la propuesta de urgencia para la petición de un prestamo de 4,5 millones. Se hizo sin embargo con el rechazo de los grupos de la oposición, que criticaron el excesivo endeudamiento del concello. “No podemos financiar entre todos la campaña municipal del PP, acabando el año con una deuda viva de 8,5 millones”, afirmó el portavoz del PSOE, Luis López, mientras que Mar Blanco, de Móvete, señaló que el gobierno no justificó debidamente ese préstamo ni se prestó a debatir el destino de ese dinero como considera que debería haber hecho.

Centro de salud

Una de las mociones llevadas a pleno ayer fue la presentada por el partido socialista. Como ya se había anunciado, giraba en torno a la propuesta de aprovechar el edificio del viejo centro de salud para albergar todos los servicios sociales del Concello. Esta moción contaba con el visto bueno de toda la oposición pero fue descartada por el gobierno local al entender que, antes de tener un uso, es necesario que esa instalación sea municipal, algo que no se cumple todavía al ser de titularidad del Estado.Luis Lopez sin embargo señaló que este mismo proceder no se dio en el caso de otros proyectos, para los que había una propuesta antes de ser municipal. “El problema es que el gobierno no tiene un proyecto para esa instalación”, afirmó, lamentando las opciones que darían sus 2.000 metros cuadradados a los vecinos.

Calefacción

El BNG por su parte presentó en pleno una moción en la que proponía la puesta en marcha de una calefacción urbana a partir de biomasa, similar pero a mayor escala de la que están utilizando en municipios como Silleda. Cabe señalar que lo hizo un año después de haber presentado esta propuesta en el Concello. Su ilusión sin embargo se esfumó ante la negativa del gobierno local, que la acusó de ser humo. “Estoy sorprendida. Pensé que al menos estudiarían un poco la propuesta pero fue un no rotundo. Alegan problemas de financiación o que será un proyecto que quedará en un cajón. Sabemos que no es algo que se pueda hacer de la noche para la mañana pero puede estudiarse y buscar financiación”, afirmó Susana Camba.

Seguridad en los jardines

Móvete por su parte planteó, dentro de los ruegos y preguntas, la necesidad de volver a levantar una barrera arquitectónica entre los jardines municipales y la calle Iryda. En esta zona había un muro de piedra, pero se quitó con la reforma de los jardines, también contando con una futura peatonalización de la Iryda que finalmente no se llevó a cabo. Por ello, plantearon la necesidad de volver a levantar alguna barrera para la mayor seguridad de los niños que juegan en el parque. Su propuesta no tuvo respuesta por parte del gobierno local.

Quejas de los vecinos de la torre de Guimarei

Por tercer pleno consecutivo los vecinos de la avenida de la Torre, hacia Guimarei, hicieron acto de presencia para trasladar sus quejas. En esta ocasión llevaron incluso pancartas y realizaron un escrito para dejar claro su malestar en relación a la falta de desbroces en varias fincas de la zona. Sus peticiones fueron trasladadas al pleno por Móvete, señalando que debe ser el Concello el que haga cumplir la normativa en cuanto a limpieza de fincas. En esta zona sin embargo hay varios solares en los que hace tiempo que nadie limpia. Por ello, las ramas de los árboles y la maleza han comenzado a entrar en las fincas y terrazas de los vecinos. Consideran que el Concello debe actuar de oficio, limpiando las fincas y pasando la factura a los propietarios.

Demandas de la asociación Entre as Pontes

La oposición llevó varias propuestas y peticiones al pleno municipal. Entre ellas estuvo la planteada por el PSOE en relación a las demandas por parte de la asociación Entre as Pontes, que cuida la playa de la Praíña y que recibe a miles de personas cada verano. Estos vienen pidiendo más contenedores selectivos, más recogida de basura y unos baños. Los socialistas creen que se debe atender sus peticiones y también instalar en este punto una oficina de información turística como la que hay en el Pazo de Oca. El BNG reclamó una mejora del asfaltado en Souto de Vea y Móvete, soluciones para la peligrosidad en la N-640.