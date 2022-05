El gobierno descarta el parque canino en la Avenida Cuíña debido a quejas vecinales

El grupo de gobierno aprobó en pleno la semana pasada reservar unos 20.700 euros para la construcción de un nuevo parque canino en un terreno de la Avenida Xosé Cuíña, en las inmediaciones del acceso al aparcamiento del centro comercial Pontiñas Gadis. La decisión fue criticada por la oposición al entender que ya existía uno –impulsado por el cuatripartito en la parte trasera de la estación de autobuses– y que su futuro cierre solo obedecía a compromisos electorales.

Finalmente el nuevo recinto para mascotas no irá adelante debido a quejas de vecinos de esta zona, que las trasladaron anteayer al concejal del gobierno Nardo Seijas. Fueron en torno a una veintena de personas las que mostraron su oposición al proyecto por entender que generaría olores o que la proximidad de la infraestructura a la vía de circunvalación podría provocar que perros acabasen invadiendo la carretera. Seijas, que explicó los detalles del proyecto –ocuparía 1.020 de los 1.600 metros cuadrados de la parcela– accedió a cancelarlo y destacó el tono de cordialidad mantenido en todo momento en la reunión. “No es cuestión de imponer nada”, declaró. El edil avanza que ahora habrá que buscar otra ubicación, algo que no resulta sencillo pues si está muy alejado del casco quizá no sea muy utilizado y el previsto cumplía este requisito, además de estar próximo al Paseo do Pontiñas.