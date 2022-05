Lo que cobran nuestros pensionistas

La pensión media en las comarcas se mueve en una horquilla con una diferencia de casi 200 euros mensuales en función de la localidad de residencia y varía entre los 702 euros de Rodeiro y los 899 de Cerdedo-Cotobade. Estos son los importes para retribuciones de la Seguridad Social por municipios divulgados en el día de ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE) referidos al año 2020. Si comparamos estos datos con los de cinco años atrás podemos concluir que la revalorización de las pensiones en Deza y Tabeirós-Montes se situó en un promedio del 14%. En las dos comarcas constan un total de 20.121 pensionistas, de los que 10.636 son mujeres y ellas son víctimas de una brecha salarial que es incapaz de contenerse con diferencias de ingresos mensuales de hasta 268 euros.

En el desglose por municipios comenzaremos observando cuáles son las rentas que ingresan mensualmente los dezanos. En Lalín el importe medio alcanza los 815 euros, que en el caso de los varones asciende a 903 euros, mientras que en las mujeres cae a 736. Estamos hablando de una diferencia a favor de los hombres de 166 euros al mes. En Silleda la retribución media de los vecinos que perciben una pensión del sistema público es de 788 euros, que en el caso de las féminas baja a 727 euros y en los varones suma 858. Un total de 771 euros es el importe de la renta media de los pensionistas cruceños, con 845 euros en el caso de los hombres y 699 en las mujeres. Rodeiro, con 702 euros, es el municipio de las dos comarcas con las compensaciones más bajas, que si observamos el promedio de las cambotas cae hasta los 679 euros y 728 en los varones. Casi 769 euros es la renta que promedian los agoladeses (820 los hombres y 713 las féminas), mientras que en Dozón este desglose es de 767 y 685 euros sobre un promedio de 726 euros.

A Estrada es la segunda localidad de la zona donde se registran las pensiones más elevadas pues la media de los ingresos mensuales es de 819 euros. En los hombres aumenta hasta los 921 y las mujeres se quedan en 727. El importe medio de 718 euros se registra en el municipio de Forcarei, donde sus varones pensionistas obtienen mensualmente casi 735 euros, mientras que las del otro sexo suponen 706. Es el municipio de las comarcas donde la distancia entre varones y mujeres es menos acusada. Por último, Cerdedo-Cotobade es el territorio con los subsidios de la Seguridad Social más elevados (899 euros), que en el caso de los varones esta cifra se incrementa hasta un promedio de 1.040 euros, frente a 772 de las mujeres.

Si comparamos los importes de 2020 con los de cinco años antes hay que decir que a los lalinenses le aumentó la pensión 101 euros al mes y 102 a los estradenses. En Silleda son 98 euros, Vila de Cruces (94), Rodeiro (69), Agolada (90), Dozón (73), Forcarei (67) y hasta 130 en Cerdedo-Cotobade.

450 perceptores menos en un lustro

El envejecimiento de la población es uno de los problemas a los que se enfrentan la mayor parte de los ayuntamientos de las comarcas. No obstante, la caída del censo en 2.260 personas solo en cinco años se traduce, también, en un menor número de pensionistas. En el lustro de referencia el registro de perceptores de rentas de la Seguridad Social se recortó en 451 personas, hasta un total de 21.121. A Estrada es el municipio con más pensionistas al contabilizar 5.688 (35 menos), seguido de Lalín, con 4.996 (108 más) y en Silleda figuran 2.471 (43 más). El resto de los concellos han perdido jubilados. En Vila de Cruces son 1.730 (60 menos), y Rodeiro y Agolada se reparten 927 y 870 tras ceder 90 y 76 respectivamente. En Dozón hay 383 (13 menos), Forcarei totaliza 1.296 (179 menos) y Cerdedo-Cotobade restó 149 para mantener 1.760. En otro orden de cosas, en los registros de pensionistas se pueden observar tramos de edades de los perceptores y el grupo que todavía no alcanzó los 65 años suma 3.371, que son el 17% del total. El desglose es el siguiente: Lalín (970), Silleda (421), Vila de Cruces (305), Rodeiro (139), Agolada (140), Dozón (52), A Estrada (918), Forcarei (158) y en Cerdedo-Cotobade son 268 los pensionistas que no llegan a los 65 años de edad.