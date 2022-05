Un cento de estudantes de Secundaria de toda Galicia denunciaron onte na Bandeira o impacto que teñen as noticias falsas e o racismo presente nos medios e nas redes na sociedade e, moi especialmente, na rapazada. Fixérono nun encontro intercentros ou hackathon incluído no proxecto EpDLab que, en palabras do director IES Pintor Colmeiro de Silleda, “pon o foco no papel do diálogo, da educación e do xornalismo nun contexto convulso como o actual”. Do centro trasdezao participaron 21 alumnos e os demais proviñan doutros situados nas localidades de Boiro, Brión, Bueu e Viana do Bolo.

Para combater esta problemática, elaboraron unha serie de microvídeos nos que se dirixen principalmente aos adolescentes, pero tamén ás persoas adultas, para advertirlles de que todas e todos podemos ter actitudes racistas “sen nos decatar”; que debemos contrastar as informacións que recibimos “especialmente, a través das redes sociais”, porque poden ser falsas; e que os bulos e o discurso do odio vai sempre en contra da xente máis vulnerable. A rapazada participante no hackathon subliña que coas nosas actitudes podemos facer unha sociedade mellor, evitando o uso de estereotipos, desmentindo os bulos e denunciando os contidos racistas que vemos nas redes. “A clave para conseguir un entorno dixital máis diverso, igualitario e inclusivo”, indican, “é ter máis empatía e reivindicar que todos os seres humanos debemos ter os mesmos dereitos”. Un hackathon é un evento no que, nun breve espazo de tempo, un grupo de persoas de forma colaborativa intenta crear prototipos ou solucións para unha problemática. O celebrado onte no Auditorio Manuel Dopazo, da Bandeira, foi unha xornada intensiva de traballo creativo conxunto na que participou todo o alumnado vinculado este curso ao EpdLab, un proxecto de innovación educativa que vén desenvolvendo a Asociación Galega de Comunicación Social (Agareso) dende 2015 en centros de toda Galicia e que traballa temáticas como o sexismo, as migracións, o medio ambiente, o consumo responsable, a veracidade das mensaxes e as fake news, a cooperación internacional, o voluntariado e o activismo a través de ferramentas da comunicación dixital como os memes, os gifs, o stop motion, os microvídeos dende o móbil ou a contrapublicidade. EpDLab é un proxecto educativo que xorde a partir da reflexión colectiva de varios grupos da ESO en Galicia, máis outros grupos en El Salvador e República Dominicana. O alumnado traballa con ferramentas TIC para crear e difundir na rede contidos ao redor da igualdade de dereitos, da participación responsable e da xustiza social, apropiándose dos medios que teñen nas súas mans para participar en accións innovadoras cara á comunicación inclusiva, o desenvolvemento social e a denuncia da desigualdade.