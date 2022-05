A xunta de goberno local de Silleda aprobou onte a licitación de desbroces no rural. Para a realización destes traballos, que se acometen no verán, o termo municipal dividiuse en catro zonas. Un lote será asumido por personal municipal e os outros tres sairán a concurso por 53.482 euros (IVE incluido), unha vez aprobados os pregos. O prazo de presentación das ofertas será de 15 días dende a publicación da convocatoria. As empresas terán un prazo máximo de dous meses para a execución dos traballos.