O departamento de Lingua Castelá do instituto Aller Ulloa, de Lalín, publica o número 21 da revista KaReal, tanto en papel como en formato dixital. No segundo caso, pode consultarse no enlace http://revistakareal.blogspot.com. Neste volume inclúense apartados de poesía visual e ilustración de libros, así como unha entrevista ao escritor Xoán Carlos Domínguez Alberte. O seguinte número sairá en decembro.