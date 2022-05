El estradense Óscar Rivas, responsable de Valenciaga Catering, estará el próximo día 27 en Viveiro para participar en los premios Xove Empresario do Ano en esta ocasión a nivel Galicia. Cabe recordar que Rivas fue elegido como mejor empresario joven del año por parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Pontevedra. Ahora, está entre los finalistas para llevarse el premio a nivel gallego.

El responsable de Valenciaga Catering señaló ayer que será muy complicado llevarse este reconocimiento, en el que compite con los premiados en otras delegaciones gallegas de la AJE. “Ya no contaba con que me diesen el premio en Pontevedra y tampoco cuento ahora con que me den este”, afirmó. Rivas considera sin embargo que estos premios siempre son buenos para darse a conocer en el sector empresarial, en este caso autonómico.