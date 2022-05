La 48º edición de la tradicional Festa do Salmón se presentó ayer en la casa consistorial de A Estrada. El concejal de Cultura, Juan Constenla, anunció las actividades que se realizarán en la localidad entre el viernes 13 y el domingo 15 de mayo, con motivo de la celebración en honor al rey del río Ulla. La festividad recuperará su formato habitual, después de dos años de parón por la pandemia. El plato fuerte del festejo tendrá lugar, como siempre, el domingo, con la típica degustación popular en la Praza del Novo Mercado. Este año, la responsabilidad de dar el pregón recaerá sobre el escultor y escritor Cándido Pazos, mientras que el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 y el Centro de Saúde de A Estrada serán distinguidos con la tradicional insignia del Salmón de Ouro.

La XLVIII Festa do Salmón contará con una agenda plagada de diferentes actividades durante todo el fin de semana, y recordará mucho a las últimas ediciones celebradas antes de la pandemia. El programa del festejo arrancará el viernes a las 12.00 horas, cuando los participantes en las jornadas de tapeo de la Festa do Salmón comiencen a vender sus pinchos. Evidentemente, todas las tapas tendrán una clara presencia de los sabores propios del pez que da nombre a la fiesta. Estos aperitivos podrán degustarse, el viernes y el sábado, en horario matutino de 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 23.00 horas de la noche.

Durante el fin de semana, la oferta gastronómica irá acompañada de actividades culturales y deportivas que completarán la programación del evento. El sábado, la jornada se iniciará a las 8.00 horas con el Raid Hípico do Salmón, que por primera vez tendrá un carácter internacional. Este evento deportivo, que tendrá como punto neurálgico la Praia Fluvial de Liñares, se clausurará alrededor de las 18.00 horas con la tradicional entrega de trofeos. En horario vespertino, la oferta deportiva continuará con la VII edición del Rafting do Ulla, que arrancará a las 16.00 horas desde el coto de Ximonde. El certamen tendrá un límite de 50 plazas y los interesados podrán inscribirse, tanto presencialmente como por teléfono, en la Alcaldía de A Estrada, antes de las 14.00 horas del viernes 13 de mayo. A lo largo del día, las calles de la localidad estradense se llenarán de trapecistas, malabaristas y otras figuras pertenecientes a un circo callejero, que engalanarán el casco urbano de colorido y alegría. Esta animación infantil correrá a cargo de las compañías Troula Animación, Piscores, Javi Javichi y Vol en Temps. La jornada del sábado finalizará con el festival “Salmón Rock”, que se celebrará en la alameda y contará con la actuación de los alumnos de la academia musical Musikenos, que tocarán al lado de otros músicos estradenses que suelen colaborar habitualmente con la escuela. El concierto, durante el que sonarán conocidas canciones del rock mundial, empezará a las 21.00 horas de la noche.

El plato fuerte es el domingo

Las actividades del domingo, que como siempre será el día grande de la Festa do Salmón, empezarán a las 12.00 horas, con la lectura del pregón y la imposición de los Salmóns de Ouro. Estas dos cuestiones se desarrollarán en el interior del Teatro Principal, que acogerá el discurso de Cándido Pazo y el acto de entrega de los galardones correspondientes al 112 y al Centro de Saúde. A las 12.30 horas, comenzará la degustación popular en la Praza do Mercado, que estará amenizada por el espectáculo “Sabor”, de la compañía Culturactiva. Una hora más tarde, en el mismo lugar tendrá lugar la actuación del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso. Por último, el programa de la XLVIII edición de la Festa do Salmón se cerrará a las 19.30, hora de inicio de la actuación que la Coral Polifónica Estradense realizará en el Teatro Principal. El concejal Juan Constenla animó a todos los vecinos a “salir a la calle” y “disfrutar alrededor del rey del río”, ahora que parece regresar la normalidad.

Veintiún locales ofrecerán diferentes tapas

En el ámbito gastronómico, además de la degustación popular en la Praza do Mercado, la Festa do Salmón contará con unas jornadas de tapeo que se desarrollarán durante el viernes y el sábado. En horario de 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 23.00 horas, los 21 establecimientos hosteleros participantes ofrecerán sus tapas, que tendrán como claro protagonista al salmón. Los pinchos tendrán un coste de 2,50 euros y los locales se dividirán entre los dos días, para que la gente pueda acudir a los máximos posibles. El viernes será el turno del Samaná, O Lar, A Taverna da Feira, A Bodeguiña, O Candil de Silvia, Taberna Navegación, 20 Berzas, Bar Enredo, A Bombilla, Cervexería Eureka y Velis Nolis Bistró. El sábado, ofrecerán sus tapas el Ananás, O Café de Xulia, Gran Vía, O Mesón, O Paseo, Bar Oasis, Malo Será, O Bodegón y el Bar Andalucía. Al igual que sucedió durante las Santas Tapas, las personas participantes recibirán una tarjeta que deberán cubrir con sus datos. En caso de que consigan el sello de cinco establecimientos diferentes, independientemente de si son los del viernes o los del sábado, podrán entrar en el sorteo de varias cestas de regalos. La intención de los hosteleros es conseguir una amplia participación, al igual que sucedió durante la Semana Santa. Varios de los locales participantes estarán también en la degustación del domingo.

El Raid Hípico tendrá carácter internacional

El sábado 14 de mayo, dentro del marco de los festejos en honor al rey del río, se celebrará el Raid Hípico do Salmón en la Praia Fluvial de Liñares. La prueba, que por primera vez tendrá carácter internacional, arrancará a las 8.00 horas de la mañana y se alargará durante todo el día, hasta bien entrada la tarde. La organización tiene previsto realizar la entrega de premios a las 18.00, pero es probable que este horario se acabe retrasando. La prueba, que será puntuable tanto a nivel internacional como para el Campionato Galego, constará de un recorrido de 100 kilómetros que se dividirá en cuatro fases diferentes. Los caballos saldrán de la Praia Fluvial y correrán por diferentes parroquias y aldeas cercanas a la playa, con lo que gran parte del trayecto se desarrollará por el entorno “salmonero” del río Ulla. La competición cuenta, a día de hoy, con 40 jinetes apuntados, pero la inscripción permanecerá abierta hasta el próximo martes. Aunque no quisieron adelantar demasiados acontecimientos, los miembros de la organización confirmaron que la prueba contaría con representación estradense y también con jueces y veterinarios de prestigio internacional, dentro del mundo de la hípica. Se espera que el evento cuente con una buena afluencia de público durante la carrera.