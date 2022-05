A mesa de negociación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Silleda celebrou onte unha sesión no salón de plenos, coa participación de membros do goberno e representantes dos sindicatos CSIF, CC OO, UGT e CIG. O alcalde, Manuel Cuiña, e a concelleira de Persoal, Pili Peón, abordaron os últimos flecos pendentes do documento, que irá ao pleno ordinario deste mes.

O rexedor mostrou a súa satisfacción por acadar o consenso co plantel e incidiu en que “será a primeira RPT despois de varios intentos fallidos”. Logo de abrir a negociación en setembro, o goberno estudou as propostas e achegas feitas polos sindicatos. Cuiña agradece a colaboración dos representantes sindicais e da plantilla nun proceso moi agardado nunha entidade local cunha plantilla moi mermada nos últimos anos á que afectaron distintas normativas estatais e con a penas personal funcionario.