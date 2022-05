Las academias prevén cerrar en verano al eliminarse los exámenes de septiembre

Una de las novedades que acarrea la reforma educativa LOMLOE es la supresión de los exámenes de recuperación de septiembre. Esto se traduce en que, de ahora en adelante, los alumnos y alumnas que estén cursando la ESO o el Bachiller podrán pasar de curso independientemente de las materias suspensas.

En esta línea hay un sector al que esta modificación no le va a pasar desapercibida: el de las academias y las pasantías de refuerzo. Centros que ofrecen esta clase de servicios en A Estrada y Lalín ya hablan de cerrar en los meses de julio y agosto, lo que en términos económicos, las pérdidas rondarían entre el 20% y el 50% de la totalidad de lo recaudado en el año, por lo que muchos han empezado a pensar en formas de renovarse, para conseguir mantener la actividad.

Es el caso de Coesco, en A Estrada. Que todos los años solían dar clases de apoyo para las recuperaciones. En cambio, ahora están pensando en otras maneras de generar ingresos. Maite López, del equipo administrativo, explica que “planteamos otras ofertas de conciliación, pero tipo lúdico, puesto que es verano. Cosas como clases de arte en inglés, mecanografía para informática, o matemáticas creativas”, añade que “también se van a sacar ofertas para refuerzo de idiomas. Habrá que reinventarse”.

No obstante, la situación de este negocio no corre demasiado peligro, pues esta clase de currículum se ofrece ya desde hace tiempo, por lo el impacto de la pérdida de los alumnos que van a la repesca no será tan fuerte como, por ejemplo, lo será para el Centro de Ensino Beloso, de Lalín. Para ellos, los meses de verano suponían entorno al 50% de los ingresos generados durante todo el año, llenando a juntar hasta más de 40 alumnos en sus aulas. Para Antonio Beloso, las nuevas circunstancias supondrán “unas vacaciones, cuando antes esta era una de las épocas en las que más se trabajaba”.

En la Academia Máster, de la capital dezana, también prevén unas vacaciones forzosas. Si bien para ellos, el grosso del alumnado se cuenta en los meses de escolarización. Así lo cuenta María José Pérez, que explica “esto supondrá un ingreso de cero euros cuando antes se facturaba entre el 15 y el 20% de todo el años. Aún así, a nosotros no nos afecta tanto como a otras academias. Habrá que pensar en los trabajadores en nómina, que tendrán que seguir cobrando, por lo que se buscarán alternativas para mantener el local abierto. Pero esperaremos a ver qué ocurre en junio”.

En el caso de Ana M.O, que regenta una pasantía en A Estrada, las pérdidas no son lo más importante, que se cuantificarían en unos 1.000 euros. Pero sí habla de cómo está cambiando el calendario de las academias, “yo ya no abría en julio, pero sí agosto. .Ahora tendré que cerrar. Pero es que los exámenes de evaluación se están haciendo en mayo. Por lo que al final, junio, julio, agosto y septiembre son meses con poca actividad”.