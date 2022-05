A asociación Santa Ferreña está a traballar na XXIII edición dos Encontros de Música Tradicional no Mosteiro de Carboeiro, Silleda, que se celebrará o próximo 4 de xuño. Esta trátase dunha festa da cultural tradicional nun marco incomparable, á que se achegan persoas de todas as idades e que comeza con sesión vermú, finalizando de madrugada.

A xornada estará repleta de actividades relacionadas co patrimonio inmaterial, entre as que non faltará unha mostra do traballo artesán, polo que desde o 2 deste mes está aberto o prazo de inscrición para solicitar un espazo nestes postos. Reserva que non conta con ningún custo, e as persoas interesadas deberán encher o formulario antes do 20 de maio.

Unha vez recibidas as solicitudes a asociación realizará unha selección das que considere máis oportunas e acordes coa filosofía da festa, atendendo aos seguintes criterios: ser da comarca, ter participado noutras edicións, apoiando os comezos, ofertar produtos artesáns que teñan relación coa cultura popular tradicional, comunicación en galego, pois o principal obxectivo dos Encontros é a posta en valor do patrimonio inmaterial de Galicia, as dimensións do posto, xa que o espazo é limitado e irregular, quedará fóra os postos de venda de comida ou bebida, pois a principal fonte de financiamento desta festa é a cantina, e a orde de recepción das solicitudes debidamente cumprimentadas.

Finalmente, a selección dos postos participantes comunicarase vía correo electrónico o 23 de maio, coas indicacións pertinentes. Por outra banda, a organización tamén anima aos interesados e ás interesadas que teñan calquera dúbida a que se poñan en contacto con eles a través do correo electrónico santaferrenha@gmail.com.