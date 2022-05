La Festa da Malla Tradicional de Doade (Lalín) ha sido declarada fiesta de interés turístico de Galicia. Dicho reconocimiento se oficializó ayer, después de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. De esta manera, la Festa da Malla obtiene el interés turístico junto con la Festa da Lamprea de Arbo, la Feira do Viño de Pantón y la Feira do Queixo e do Pan de Friol. Esta catalogación recién estrenada, ya se había pedido para la Festa da Malla con anterioridad, pero los trámites se ralentizaron tras la llegada de la pandemia. Después de dos años sin grandes novedades, el pasado mes de marzo se consiguió la declaración de interés turístico que ayer se formalizó con la publicación en el DOG. El reconocimiento llega cuando cumple 23 ediciones.