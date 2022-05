Xunto a outros e outras 25 estudantes, Nuria Penas e Lorena Medela foron as primeiras alumnas da materia optativa de Regueifa e improvisación oral, que comezou a impartir o IES Marco do Camballón en 2016, para alumnos de segundo de Secundaria. Onte, estas dúas mulleres voltaron ao seu antigo centro educativo (hoxe son universitarias) para impartir o seu primeiro obradoiro de regueifa, a dous grupos de primeiro da ESO. As sesións centráronse en explicarlles aos estudantes as distintas manifestacións de improvisación oral que hai no mundo e, xa en terras galegas, abordaron os modelos que hai nas catro provincias galegas. Como toda boa exposición teórica, non faltou a práctica, así que durante este obradoiro organizáronse pequenos grupos para simular unha sesión das bombas, unha improvisación típica do entroido do concello de Vilariño de Conso, en Ourense. Non cabe dúbida de que despois desta sesión, moitos dos estudantes van escoller a materia de regueifa para o curso que vén.

Lorena e Nuria levan anos vinculadas coa regueifa, pois sa sendo estudantes axudaron a organizar en cruces os Encontros de Regueifa Feminista, dos que houbo dúas edicións e con 25 regueifeiras de distintas idades. Ademais de ingresar na Asociación Oral de Regueifa, con sede en Vigo, imparten numerosos talleres desta materia, debido á crecente demanda tanto por parte de centros educativos como de institucións e asociacións que queren manter viva esta tradición.