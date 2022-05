As cacharelas volven alumear o ceo das comarcas

Pouco a pouco achégase unha das noites máis máxicas do ano. Unha noite meiga, pegada da cultura celta que habitou Galicia. Trátase da celebración do solsticio de verán, o Lume Novo, ou como se coñece dende a entrada do cristianismo: o San Xoán. Nesta data, cada 23 de xuño e como manda a tradición, os galegos e galegas teñen por costume prender as súas cacharelas, con todos eses bens que se queren deixar atrás, para logo saltalas e así purificarse. Tamén é unha ocasión de xuntanza para a comunidade, con xantares populares e troula, onde os manxares son as sardiñas á brasa e o viño.

No caso das comarcas de Deza e Tabeirós as máis famosas son, por exemplo, a cacharela de Lalín, a do Barrio das Baratas de Silleda, a do Areal de Berres, a organizada polo Concello estradense dentro do programa das festas patronais do San Paio, ou, recentemente a da Praíña de Couso.

Porén, estes últimos anos houbo que deixar de lado a tradición por motivo dunha cuestión imperante: o COVID. Durante a pandemia, estas actividades multitudinarias tivéronse que cancelar para evitar unha maior transmisión dos contaxios. É por iso que agora que as restricións se levantan, e a sociedade parece estar camiñando de volta á normalidade, estas celebracións vólvense retomar. Ante a expectativa da xente, que sen dúbida pedía por elas.

Aínda é demasiado cedo para concretar os pormenores, máis o que si se sabe é que todos os eventos mencionados anteriormente terán lugar este ano, coas características das pasadas edicións. No caso da cacharela de Lalín, Moncho González, integrante do equipo organizativo, comenta que “comezamos a semana pasada a miralo. Nos próximos días lanzaremos o cartel e abriremos o prazo de inscrición para reservar asento”. Como é habitual, prenderase a fogueira e haberá sardiñada, ademais de algunha actuación musical. Normalmente esta xuntanza estaba reunindo entre 400 e 500 lalinenses, e González agarda que así sexa este ano, “a xente quere troula, e se a quere, terémoslla que dar”. Polo tanto, todos os interesados deberán estar pendentes nas seguintes xornadas e apresurarse para se apuntar, ou na Taberna A Lola, ou na papelería Dalvi. Ademais, cómpre lembrar que do recaudado coas reservas, unha porcentaxe vai destinada a cubrir os gastos da festa e o xantar, e o restante doarase a unha ONG.

Por outra banda, no Barrio das Baratas xa adiantan que nesta ocasión a noite máis máxica do ano “virá este ano chea de novidades, tanto para o público infantil como para os maiores”, e contán que se tratará dunha edición especial, “pois a ocasión así o require”.

Mentres, do outro lado do río Deza, na comarca de Tabeirós, os avances na organización son máis pausados. Dende a organización do San Xoán do Areal explican que “é demasiado cedo para adiantar nada”, máis si conceden que “este ano celebrarase de xeito normal, como se viña facendo. Haberá fogueira e música”. O mesmo acontece coa opción xestionada polo Concello estradense. Neste caso, o concelleiro de de Urbanismo, Eventos, Mercados e Apoio á Cultura, Gonzalo Louzao recoñece que “aínda non temos moita novidade”. Descoñecen a localización onde terán lugar os festexos, e tamén andan a “pechar actividades e concertos”. Por esa razón, sostén que haberá que esperar ata finais de maio ou principios do mes seguinte para coñecer os pormenores do cartel.

Quen si definiu un pouco máis o esquema para a súa aposta de San Xoán é a organización do clube A praíña, en Couso. Así o comunicaba Pedro Castañeda, responsable da xestión, que adiantaba catro días de celebración, comezando o xoves 23 e estirando ao resto da fin de semana, “hai que aproveitar que é festivo e cadra ben”. Así, terán sardiñada e cacharela a noite do solsticio, acompañadas de música folclórica. E os demáis días reinarán os xantares, os concertos de música actual, e as actividades para cativos.