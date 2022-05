Una Feira das Letras con final feliz

Dicen que no hay mal que por bien no venga, y aunque al principio algunos libreros tenían el temor de que los vecinos aprovechasen el descuento del Día del Libro, siguiendo en parte esta nueva tradición de regalar ejemplares en dicha fecha, la feria no fuese a tener el mismo éxito. En cambio, el buen tiempo que acompañó a ambas jornadas, así como la celebración del Día de la Madre, hicieron que los resultados fuesen muy positivos. Algo que, en caso de celebrar el evento con lluvia, probablemente no tendría sido así.

En esta ocasión, las cinco librerías de la localidad: Faro, Marxe, Lolimay, Durán y Pintaletras, pusieron sus puestos en la feria. Todos los libros con 10% de descuento, un 5% que asume la editorial, y un 5% que asume el establecimiento. Para conseguir crear un buen flujo de personas en la zona, la organización contrató diversos eventos, como fueron la actuación de Texequetéldere, o el espectáculo de cuentacuentos Filipa cos contos. También ofrecían una botella de leche fresca producida por ganaderos locales a las 300 primeras compras, y sintomático de que efectivamente esta feria fue un éxito, es que al final de la tarde el sábado, último día de actividad de los puestos, las neveras de Cruz Roja (encargadas de distribuir las botellas) estaban vacías.

Ayer, muchos de estos negocios todavía estaban haciendo cuentas, en cambio en Pintaletras ya adelantaban una cifra: entre los dos días vendieron unos 40 ejemplares. Mientras, en la Faro, echaban números en base a la caja, 1700 euros recaudados en total. No obstante, esta cifra incluye también los poemarios vendidos en la presentación de Cando os bosques sintan frío, de Charo Valcárcel, en la que se vendieron todas las unidades.

No es difícil observar que estos datos no se corresponden con la actividad de una librería un fin de semana normal, por lo que los establecimientos echaron el cierre a sus tiendas con un buen sabor de boca. Así lo afirmaba Dolores Durán, de la librería Durán, “estamos contentos. Al menos valió la pena todo el esfuerzo que requiere llevar esto adelante, mover los libros, montar el puesto, y demás”. Una opinión con la que coincidía Xan Astorga, de la Librería Marxe, que explicaba que “es un trabajo duro, especialmente en mi caso, que estoy sólo para montarlo todo, pero al final salió rentable”.

En general, todos lo participantes está de acuerdo en que gran parte del éxito tuvo que ver con el buen tiempo, las actuaciones, y el Día de la Madre. Con todo, Durán admitía que “los picos se dieron el viernes y el sábado por la tarde, aunque el sábado por la mañana también nos visitó bastante gente”.

Esta era la primera edición tras la pandemia, y para sorpresa de los organizadores, las jornadas transcurrieron con la misma normalidad y afluencia que en las citas pasadas.

La inflación empieza a hacer mella en el sector

Como era de esperar, las librerías tampoco se libran de la tendencia a la alza generalizada en los precios de bienes y productos. En concreto, la subida en el papel, así como la escasez de este, en la tinta, el cartón y el combustible están empezando a hacerse notar en los libros. Jeanette Valiñas, de Pintaletras, explica que “cada vez que hago un pedido, este me sale un poco más caro que el anterior”, y añade que “la gente a veces me pregunta porqué tengo el mismo libro con tres precios diferentes. Lo cierto es que cada reedición se encarece. Por lo que un pedido recibido en enero me costaba 11, uno en febrero, 12, y el de abril, 15 euros”. Por su parte, Xan Astorga, de Marxe, da la razón a su compañera de gremio y comenta que “un libro, por ejemplo el de Santiago Posteguillo, que lanzó ahora nueva edición, subió una media de un euro con respecto a la anterior. Es decir, si antes costaba 22,90, ahora lo tengo a 23,90”. A esto hay que sumar el encarecimiento del transporte, que en las librerías se traduce del siguiente modo, según concede Astorga, “cuando hacía un pedido antes, el mínimo para hacerlo sin costes de envío era 200 ejemplares. Ahora ya me piden 220”. Hay que entender, además, que los precios de estos productos no los fija la librería, sino la editorial, por lo que para ellos no es posible ni aumentar ni reducir las tasas. Todo ello aparece regulado por la Ley del Libro, por la que se rigen estos sectores. En cambio, esta tendencia al alza en el costo sí frena un poco más al comprador a la hora de invertir en cultura. Jeannette Valiñas sostiene que “la capacidad adquisitiva de las familias no es la misma que hace tres años. Ya no sólo tiene que ver la pandemia, pero la subida de todo afecta significativamente. Un libro no es un bien de primera necesidad, por ello, si hay que decidir entre esto o la compra en el supermercado, la elección está clara”.