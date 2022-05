El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, pide al grupo de gobierno que medite cambios en la organización de la Feira do Cocido porque considera que el modelo actual está “agotado” y quizá sea propicio “darle una vuelta a las cosas pues este parece mostrar síntomas de agotamiento”. En su análisis de la celebración gastronómica destacó el éxito de la Feira do Mel o del Motococido, aunque insistió en su ofrecimiento al gobierno para transformar lo que entiende no resultó tan relevante. “Nunca dije nada del cocido de Miami ni de otras cosas de este año, porque sé el trabajo que da organizar el Cocido”, indicó, además de lo que representa en términos económicos, abriendo la puerta a compartir ideas con el equipo de José Crespo “desde el respeto y la colaboración”.

Un concello convertido en guardería

Sobre el ejecutivo, sobre todo a raíz de lo acontecido en el último pleno, mostró su malestar ante lo que considera “las actitudes impropias de un gobierno que separa la vida política entre afines y el resto”. En su opinión no es de recibo que un equipo en el que los ediles sin dedicación cobran un promedio de 1.500 euros al mes y 3.000 los demás no solo no lleve una moción al pleno sino que se niegue a debatir la de la oposición. “El consistorio no puede ser la Galiña Azul”, dijo, y remarcó la concepción que tiene de un ejecutivo incapaz con honrosas excepciones entre sus ediles como Paz Pérez. “En términos de gestión y de números son el peor gobierno de la democracia, hacen aguas por todos lados y así se demostró en el repaso antológico que le dio en el pleno Teresa Varela”. Contratos supuestamente dirigidos, facturas reparadas por cerca de 3 millones de euros, obras sin acometer como las del Xesús Golmar o ausencia de nuevos saneamientos completos son otras de las sombras que Cuíña detecta. En este sentido indicó que, por ejemplo, un empresario no puede aguardar hasta 2025 ó 2027 para poner en marcha una industria en Lalín 2000, cuya tramitación sigue a pasos excesivamente lentos. Lo que a su entender carece de justificación es el gasto de más de 20.000 euros en un nuevo parque canino cuya ubicación generará protestas.

Compra de la Casa de Álvaro

Respecto a la intención del gobierno de comprar la Casa de Álvaro apuntó que, estando de acuerdo con que “pase a formar parte del patrimonio municipal” cree que el acuerdo debería aplazarse hasta resolver otras necesidades más perentorias. Recordó como los dueños habían contactado con él cuando era alcalde para valorar la operación, pero la paró.

Viaje a Argentina y relevo de José Manuel Fernández

Cuiña acompañará a José Crespo a Argentina a finales de este mes por la invitación de la colectividad gallega en Chascomús y en la capital bonaerense para unos actos en los que Lalín tendrá protagonismo. Dijo que, como había hecho cuando era alcalde, pagará de su bolsillo el viaje y el alojamiento en el país, algo que también hará el regidor. “Agradezco a la colectividad gallega que me lo pidiesen y a Crespo que me invitase; también me invitó a ir a Miami y le dije que no”. Ya en términos de organización interna de Compromiso avanzó que José Manuel Fernández dejará la secretaría general del partido y que su puesto será ocupado por una mujer. El principal partido de la oposición también abrirá en semanas un proceso para la elección del candidato a las municipales del próximo año y Rafael Cuíña se presentará; es decir, que aspira a encabezar la candidatura de Compromiso. En otro orden de cosas quiso matizar que en el último pleno se informó de que la propuesta para que los plenos extraordinarios fuesen remunerados no partió exactamente su partido sino que las fuerzas de la oposición le plantearon que fuese él quien formulase la iniciativa. Por último, coincidió con el BNG en que las obras de Maruja Gutiérrez y Monte Faro no pueden bloquear los accesos a garajes durante cuatro meses.