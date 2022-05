Un cento de rapaces galegos combaterán o discurso do odio este xoves na Bandeira

Un cento de rapaces e rapazas de toda Galicia participan este xoves, 5 de maio, no Auditorio Manuel Dopazo de A Bandeira, nun hackathon para combater o discurso de odio nos medios e nas redes sociais. O encontro intercentros, que se estenderá das 10:30 ás 16:30 horas, pertence ao proxecto de innovación educativa EpDLab, que desenvolve dende hai sete anos a ONGD Agareso co financiamento de Cooperación Galega e no que este curso participa alumnado de secundaria de Boiro, de Brión, de Bueu, de Silleda (IES Pintor Colmeiro) e de Viana do Bolo.

Un hackathon é un evento no que, nun breve espazo de tempo, un grupo de persoas de forma colaborativa intenta crear prototipos ou solucións para unha problemática. O termo provén da mestura das palabras “hacker” e “maratón” e, normalmente, vincúlase ao ámbito da informática, aínda que dende hai un tempo o uso desta palabra expandiuse a outros eidos. Despois de dous anos, esta actividade será de novo presencial e reunirá o profesorado e o alumnado participante nunha xornada que se celebrou en liña nos cursos anteriores, por mor das restricións sanitarias polo COVID-19. Así, un cento de rapaces de distintas idades e procedencias traballarán, de forma colectiva, durante seis horas no deseño e elaboración dunha “caixa de ferramentas” de comunicación dixital para denunciar situacións discriminatorias e propor accións concretas para conseguir un entorno dixital máis diverso, igualitario e inclusivo, coa intención de demostrar que, traballando xuntas e xuntos, podemos facer cousas para cambiar a nosa realidade máis próxima e que a comunicación ten un gran potencial transformador. Trátase dunha xornada intensiva de traballo creativo conxunto na que participa todo o alumnado vinculado este curso ao EpdLab, un proxecto de innovación educativa que ven desenvolvendo a Asociación Galega de Comunicación Social (Agareso) dende 2015 en centros de toda Galicia e que traballa temáticas como o sexismo, as migracións, o medio ambiente, o consumo responsable, a veracidade das mensaxes e as fake news, a cooperación internacional, o voluntariado e o activismo, a través de ferramentas da comunicación dixital como os memes, os gifs, o stop motion, os microvídeos dende o móbil ou a contrapublicidade. EpDLab é un proxecto educativo que xorde a partir da reflexión colectiva de varios grupos da ESO en Galicia, máis outros grupos en El Salvador e República Dominicana. O alumnado traballa con ferramentas TIC para crear e difundir na rede contidos ao redor da igualdade de dereitos, da participación responsable e da xustiza social, apropiándose dos medios que teñen nas súas mans para participar en accións innovadoras cara á comunicación inclusiva, o desenvolvemento social e á denuncia da desigualdade. O EpDLab está deseñado e desenvolvido polo equipo técnico de Agareso e financiado por Cooperación Galega.