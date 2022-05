A Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega en colaboración do museo etnográfico Casa do Patrón, organiza o seminario internacional de paisaxe que leva por título Patrimonio rural e Paisaxe, que terá lugar desde mañá ao 7 de maio no Museo Casa do Patrón, en Doade. O programa ten por obxecto divulgar este territorio e os seus recursos patrimoniais e naturais; incorporar a paisaxe e o medio rural como obxectos de investigación; valorar de que xeito o carácter da paisaxe pode contribuír ao desenvolvemento sostible do territorio; e formular propostas para a contorna do castro de Doade que sirvan para a súa posta en valor e a divulgación da cultura e os valores do medio rural.

Está dirixido principalmente a arquitectos, paisaxistas, urbanistas, xeógrafos e outros profesionais que traballan ou teñen interese no campo do desenvolvemento e a planificación da paisaxe e de plan rural. En xeral pode interesar a aquelas persoas que teñan interese pola preservación dos valores e da paisaxe no medio rural, tal e como sinalna os sus promotores.O socio fundador e presidente de Proap, João Nunes, dirixe e a arquitecta Mercedes Márquez, coordina, un programa que conta con tres relatores: a directora das excavacións do Castro de Doade, Vanesa Trevín, a historiadora Paula Ballesteros e o antropólogo Rafael Quintía. As sesións arrancan os catro días das xornadas ás 10.00 horas e a apertura oficial do seminario farana mañá o director da Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega, Pedro Calaza.