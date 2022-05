ACOE publicou onte os gañadores dos sorteos do Día da Nai. Para as tarxetas de 100 euros son: 29.386, 53.148, 45.024, 50.844, 62.488, 90.677, 55.020, 61.454, 48.858, 30.195. Por outra banda, os que recibirán unha sesión de estudo fotográfico son: o 48.705, o 60.147, o 71.601, o 23.970, o 61.689, o 63.315, o 83.504, o 61.692, o 83.521, e o 40.669. Como sempre, os afortunados deberán presentar as súas rifas no local da asociación.