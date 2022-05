El comienzo de la temporada del salmón resultó infructuoso para los pescadores que acudieron a la caza del rey del Ulla, en los cuatro cotos de A Estrada. Al cierre de esta edición, el “campanu”, ese primer salmón de la campaña, todavía no había dado señales de vida. No es la primera vez que el Ulla no ofrece ningún salmón durante el primer día de la temporada, pero no suele ser un hecho habitual. Los aficionados a la pesca tendrán que tirar de paciencia y volver a probar suerte a partir del día de hoy.

A pesar de que la jornada no acabó dando los beneficios esperados, el día comenzó con una buena afluencia de gente en las habituales zonas de pesca localizados en el término municipal de A Estrada. Los cotos de Ximonde, Sinde, Santeles y Pontevea contaron con la concurrencia usual, pero las zonas libres sí que fueron visitadas por un gran número de gente, tanto pescadores que buscaban la primera presa del año, como curiosos que bajaron al Ulla con la esperanza de presenciar el momento de la aparición del “campanu”. Finalmente, todos aquellos que esperaban ver salir algún salmón del río, se quedaron con la miel en los labios. Aunque el ansiado primer salmón no quiso morder el anzuelo, sí hubo varios pescadores que no se fueron de vacío para casa. La salvadora de la jornada fue la trucha, que sí se dejó ver en varias zonas libres del municipio estradense. Varios pescadores lograron sacar ejemplares de muy buena talla en estas partes del río que no se encuentran acotadas. Por otro lado, los cotos no ofrecieron prácticamente nada. Los pescadores se mostraron decepcionados, al no lograr ver salmones por ningún sitio. A lo largo del día, las horas en el río fueron haciendo mella y la mayoría de los presentes abandonaron el optimismo de las primeras horas, ante la perspectiva tan desoladora que se vivió en los cotos. Aunque los más confiados optaron por permanecer en el río hasta las primeras horas de la noche, muchos de los pescadores decidieron poner punto y final a lo largo de la tarde. Ahora toca tirar de filosofía y seguir probando suerte, que esto acaba de empezar. El verdín y la baja altura del agua, condicionantes negativos del día A pesar de que no se pudo pescar al esperado “campanu”, las condiciones del Ulla en el día de ayer tampoco fueron desastrosas. El mayor problema fue el verdín, que abundó en todos los tramos de pesca con los que cuenta el simbólico río Ulla. Esto suele ser habitual en los años de poca lluvia, el fenómeno meteorológico más determinante a la hora de realizar la limpieza de los cursos de los ríos. Por lo demás, las condiciones fueron decentes para que se hubiera pescado, al menos, algún salmón. La temperatura del agua fue la correcta y la altura del río, aunque algo baja, suficiente. Lo que faltó fue, quizás, un poco de suerte.