O desaparecido cruceiro da parroquia de Parada

Santa María de Parada é unha parroquia do Concello de Lalín, fronteira natural co río Arnego polo medio coas terras de Agolada, tipicamente labrega, as súas xentes viven e intégranse no seu medio natural con total e absoluta naturalidade e harmonía. Segundo o INE, en 2021 tiña 64 habitantes, distribuídos en tres entidades (Alperiz, A Eirixe e Parada), moi por debaixo dos 105 de 1999.

Aquí atopamos os restos do que foi un dos castros mais significativos da zona e bo expoñente da cultura castrexa e a súa transcendencia na historia de devir dos pobos e xentes. Tamén podemos visitar unha boa cantidade de vellos muíños que sen dubida viviron mellores tempos, pero que aínda resisten en pé o esquecemento a desidia e a ruína inevitable do paso do tempo. Algunha que outra casona pacega, cargada de historia nos que os seus muros de pedra resistentes a todos os temporais e inclemencias da naturaliza, menos ó abandono e baleira das súas galerías, dos seus patios e cortes, se renden de a pouco e van caendo baixo o traballo imparable das silvas, os toxos e xestas.

E por suposto aquí atopamos a súa igrexa parroquial, noutro tempo a sombra dun impresionante ciprés a beira da pista que sube dende a Ponte dos Cabalos, hoxe talado por mor de non sei que necesidades e intereses, xunta a vella casa reitoral , hoxe tan solo un recordo pasado cargado de historias, baleiro, muros derruídos e silencio. Noutro tempo houbo outra vella igrexa, totalmente desaparecida, mencionada como Parada de Felis, doazón feita a Carboeiro no ano 928 e estaba construída na cima do castro. A actual foi construída no ano de 1750 .Aquí había, e falamos en pasado, porque aínda que queda parte del, hai anos que roubaron a cruz, e nos deixaron a medias, este cruceiro, do que nos ocupamos neste artigo. Era un humilde e pequeno cruceiro. Típico dos labregos e xente do rural, caladas, sumisas, traballadoras e humildes.

O Cruceiro se asentaba sobre un pedestal cúbico enriba dunha basamenta rectangular, directamente sobre o chan, elevándose sobre un fuste cadrado liso, o seu capitel cuadrangular moldurado do que saía a vella e fermosa cruz, hoxe en día e dende hai varios anos desaparecida, concretamente dende novembro do 2016. E que presentaba un pequeno Cristo crucificado, coroado de espiñas, coa lenda do INRI sobre o extremo superior da cruz e cabeza reclinada sobre o lado dereito, que xa en outra ocasión perdera o seu brazo dereito.

O cruceiro figuraba incluído na obra de Manuel Reimondez Portela, Cruceiros e cruces do Noroeste da provincia de Pontevedra, editado pola Deputación no ano 1985, na páxina 244 no apartado de Cruceiros de Lalín. Na descrición que o investigador fixo destaca que a súa basamenta era dun grao cuadrangular, con pedestal cúbico biselado.

Fuste octogonal e capitel cúbico. E quizais o mais característico era o seu crucifixo, en forma de Cruz Latina, no anverso con unha pequena imaxe de Cristo crucificado ao que lle faltaba un brazo, e no reverso carecía de imaxe, particularidade significativa deste cruceiro, que non é moi común nos da zona do Deza.

A realidade é que desapareceu ata hoxe, sen dúbida roubado tal e como deron conta os xornais, concretamente FARO DE VIGO, nun artigo de Martín Losón o 18/11/2016. Daquela, tamén o investigador Daniel González Alén, denunciaba deste xeito no seu Facebook de Crónicas Dezás, o espolio: “Roubaron o cruceiro! Tivo que ser na noite do sábado. Levaron a cruz pero deixaron o varal que lles pesaba mais”. Non se escoitaba outra conversa o domingo ao saír da misa entre os veciños desta pequena parroquia na ribeiras do Arnego. Entre apesarados e indignados os veciños cachearon os contornos coidando que coma acontecera noutra ocasión puidera tratarse dunha gamberrada. Daquela apareceu esnaquizada detrás dun valado e houbo que levala onda un marmorista a Lalín para pegala. E os máis vellos aínda lembraban que fai uns corenta uns anos rompéronlle un brazo ao Cristo e houbo que compoñerllo. Pero nesta ocasión a cruz non apareceu, se cadra conviña dar parte a Garda Civil ou a Patrimonio, pero os veciños coidan que non serve de nada. Así as cousas os nosos informantes na parroquia mándannos aviso do acontecido coidando que pode ser de interese.”

Todo o mundo se facía eco do latrocinio, un máis en contra do noso patrimonio, ó tempo que mostraba a súa preocupación, lamentándose e insistindo en que normas e medios hai dabondo para deter os amigos do alleo e que este tipo de cousas non se volvan repetir. Pero parece que, a pesar dos pesares, non funcionan e non é o primeiro nin o último, lamentablemente, dos espolios impunemente perpetrados Nin os pedáneos, nin os poucos párrocos que van quedando, nin os veciños da zona, a policía municipal e autonómica, a Garda Civil, o Concello ou Patrimonio son quen de evitar que unha e outra vez ocorran este tipo de ataques contra o patrimonio de todos, que case que sempre quedan no anonimato e na impunidade, porque ademais resulta moi doado de perpetrar e case que teñen a seguridade da impunidade. Realmente o cruceiro non é que tivera un gran valor patrimonial e artístico, aínda que si sentimental para os veciños e amantes destes símbolos da relixiosidade, patrimonio e cultura dos pobos, veciños, por certo, que xa antes viron en outro ocasión como desaparecía esta mesma cruz, vítima dunha gamberrada que pasou sen maiores consecuencias, ao ser recuperada a mesma.

O cruceiro, dos de tipo procesional, está a beira da estrada que sube dende Parada cara Alperiz, máis ou menos a trescentos metros da igrexa, posiblemente a súa fábrica data do ano 1941, aínda que o reto pode ser anterior, xa que estamos diante dunha obra recomposta polos danos que reiteradamente sufriu ó longo do tempo. Cinco anos máis tarde, continua sen cruz, e ninguén sabe nada, nin o tema lle interesa a ninguén, porque moitos pensan que todo isto non son máis que lerias e farrapos de gaitas de catro tolos.