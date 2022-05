La temporada de pesca del salmón arranca hoy en medio de un mar de dudas. A pesar de las buenas condiciones que muestra el Ulla, con un caudal idóneo para la caza del rey de los ríos, los escasos salmones que se están capturando estos días en tierras asturianas dejan a los pescadores gallegos unas perspectivas muy poco halagüeñas. En el Principado, donde la temporada del salmón se abrió el pasado día 10, no se han sacado del agua ni una decena de ejemplares en casi dos semanas. En el río Eo, uno de los puntos fuertes de la pesca del salmón en Asturias, todavía no se ha conseguido la primera caza. Los pescadores de la comunidad vecina centran sus esperanzas en el mes de mayo, pero de momento el panorama resulta muy desalentador.

En el río Ulla, el caudal está casi perfecto para la pesca del salmón, especialmente en su paso por los cotos de Sinde, Pontevea y Santeles. En el más grande del municipio estradense, el de Ximonde, el agua está algo más baja de lo normal, pero no hasta el punto de resultar una amenaza seria para los que bajan al río en busca de su rey. Para Salva Ortega, experto pescador que lleva muchos años sacando salmones del Ulla, las condiciones óptimas “se dan cuando el agua de los ríos se desborda” durante los meses de “diciembre o enero”, lo que hace que lleguen al inicio de la temporada de pesca en una situación inmejorable. La falta de lluvia de este año ha impedido que los ríos llenaran su cauce durante los meses de invierno y ahora su caudal es más bajo de lo que debería. La lluvia y el aumento de los ríos también ayuda a su limpieza, eliminando el típico verdín que resulta bastante problemático para la pesca del salmón.

Aunque el estado del río no es perfecto, Ortega reconoce que podría ser suficiente para tener una buena temporada en la que se pudieran pescar “unos 20 o 25” ejemplares. De todas formas, Ortega comparte el sentir de la mayoría de los pescadores locales. Y es que viendo los resultados que se están obteniendo en Asturias, reconoce que la nueva temporada de pesca se presenta como una “gran incógnita”. Ortega espera, al menos, superar la temporada pasada, cuando sólo se pudieron pescar 9 salmones. Hace dos años, en plena pandemia, pudieron atraparse 15 ejemplares en toda la temporada, a pesar de las malas perspectivas que había porque las restricciones sanitarias impidieron que los días de pesca se desarrollaran como en los años anteriores. En todo caso, el río Ulla suele ser, muchas veces, una lotería en la que no se sabe muy bien qué esperar. En los últimos 30 años, hubo varias temporadas en las que no se pudo sacar a ningún ejemplar del río y otras en las que se superó la cincuentena. Lo que está claro, es que la pesca del salmón depende de muchos factores que son totalmente ajenos a los pescadores y las cifras, de un año a otro, suelen mostrar muchos altibajos.

En todo caso, hoy los cotos del río Ulla presentarán una buena afluencia de público, entre pescadores y curiosos que bajarán a orillas del río para presenciar, si hay suerte, las primeras capturas del curso. Además del inicio de la temporada, los aficionados a la pesca del salmón tienen otra cita ineludible la próxima semana. Como todos los años, la Sociedad Deportiva Río Ulla organizará el Concurso Internacional del Salmón 2022, que se desarrollará durante los días 7 y 8 de mayo. El certamen, como siempre, tendrá lugar en los cotos de pesca estradenses del río Ulla: Ximonde, Pontevea, Sinde y Santeles.