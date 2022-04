La totalidad de la fachada urbana de Silleda a lo largo de la carretera provincial EP-7201 quedará dotada con itinerarios peatonales seguros una vez que la Diputación complete la planificación para ejecutar sendas de interconexión en los tramos entre la rotonda de la N-525 (gasolinera), la que se está ejecutando en estos momentos junto al cementerio y la del IES Pintor Colmeiro. La actuación se prolongará aún, en sentido Forcarei, hasta el cruce que baja hacia el lugar de Toiriz, con el objetivo de dar servicio a las viviendas de esta zona. El proyecto, que abarca 1,3 kilómetros, ya está siendo redactado por la Diputación en colaboración con el Concello de Silleda.

El anuncio fue realizado por el diputado de Infraestructuras, Gregorio Agís, durante el pleno provincial de ayer, en respuesta a una moción del PP en la que se demandan “tan solo” 430 metros de aceras, entre el cruce de Toiriz y la rotonda del instituto. Agís afeó al diputado –y portavoz popular en Silleda– Ignacio Maril que presente este tipo de mociones “de oportunismo barato” porque alguien le dio “el chivatazo” de que los técnicos de Infraestructuras habían estado reunidos con el alcalde, Manuel Cuíña. “El problema es que quien le fue con el cuento al PP silledense no conoce toda la información”, apostilló.

Agís aconsejó a los populares que “se modernicen un pouquito”, porque hace seis años que la Diputación dejó de hacer “aceritas” con bordillos y losetas para ejecutar sendas peatonales sin barreras arquitectónicas y con un ancho mínimo de 2,5 metros. “Jamás vamos a hacer aquellas aceritas que hacía Louzán y que iban en contra, ya no de un modelo de movilidad del siglo XXI, sino de un modelo del siglo XX, porque eran del XIX”, proclamó el diputado del PSOE, que tildó la moción de “puro ejercicio de cortoplacismo político” que se salda con “la contradicción de que se reclama algo mucho menos ambicioso que lo que ya está proyectado”.

Además, le recordó al PP que el anterior presidente, Rafael Louzán, no invirtió un euro en las carreteras provinciales de Silleda, que estaban “completamente abandonadas”. “La situación actual es bien distinta”, aseguró Agís, que citó la “radical transformación” de la calle del centro de salud, con una inversión de 448.552 euros. Una obra que se está complementando, a petición de los vecinos, con la nueva rotonda de acceso al cementerio y el parque de As Pedrosas. Todo el entorno quedará rematado con las sendas proyectadas.

Agís recalcó que en estos últimos seis años se ha hecho más por la seguridad viaria en Silleda que en los cuarenta anteriores. A modo de repaso, recordó los 123.602 euros invertidos en la dotación de cunetas tendidas y elementos de seguridad en la antigua EP-6509 (Escuadro-Silleda); los 600.000 euros de la reforma de la EP-6518 frente a la residencia o los 233.053 euros de la pavimentación de la misma EP-7201. E invitó al PP a preguntar por las actuaciones previstas por la Xunta de Galicia en la carretera de Laro, “por la que es imposible caminar y que, además, tiene un asfalto mejorable y no nos consta que haya actuaciones previstas”.

Obras de la rotonda

Las obras de la rotonda del cementerio, valoradas en 255.175 euros, están muy avanzadas y serán inauguradas en pocas semanas. Suponen un nuevo paso en la movilidad integral en toda esta zona, reforzando la prioridad de los viandantes. De hecho, el diputado invitó a comprobar como el diseño ya incluye el inicio de las futuras sendas, que tendrán continuidad hacia ambos lados.

El diputado aplaudió la apuesta por la planificación del Concello de Silleda a través del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), en el que quedaron definidas las líneas maestras de las actuaciones en materia de seguridad viaria. Entre ellas, está el proyecto del “camino escolar seguro” al instituto, que también está previsto ejecutar en el futuro a lo largo de la EP-6517 y que el propio ayuntamiento presentó a la candidatura de los fondos europeos DUS5000.

Ignacio Maril: “A día de hoy no hay un proyecto sobre la mesa”

El Partido Popular defendió ayer en Pontevedra “la urgencia” de dotar de aceras la EP-7201 entre el cruce de Toiriz y la rotonda del IES Pintor Colmeiro, en atención a las demandas vecinales de seguridad viaria. Tanto el PSOE como el BNG rechazaron la petición, dado que la Diputación trabaja en un proyecto más ambicioso. Pero Ignacio Maril insiste en que la posición del gobierno provincial es “indefendible” debido a las situaciones de inseguridad y peligro a las que se enfrentan cada día los vecinos, “incapaces de acercarse a pie hasta servicios básicos como el instituto, el centro de salud o el cementerio, a pesar de que están a poco más de 500 metros de sus viviendas”. El diputado, que critica al alcalde por no recibir a los vecinos, tilda de “excusas” las razones esgrimidas por el bipartito para desestimar su propuesta: “Siempre que el PP reclama mejoras en las carreteras, dicen que están en vías, proyectadas, en tramitación... Pero lo cierto es que a día de hoy no hay un proyecto encima de la mesa para esta carretera”, sentencia. “Ahora quieren salvar la cara diciendo que hay proyectos anteriores y acusándonos de que no somos ambiciosos. Hagan y actúen, déjense de marear”, añade Maril, que entiende que las aceras ya deberían estar proyectadas aprovechando la construcción de la rotonda de As Pedrosas.