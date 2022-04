El antiguo centro de salud de A Estrada, en la Avenida de Santiago, lleva varios meses siendo el centro de una disputa política entre el gobierno local y los partidos de la oposición, especialmente el PSOE.

Luis López Bueno, portavoz de los socialistas, se pronunció acerca de la comisión de urbanismo celebrada este jueves, en la que el PP votó en contra de una moción presentada por el PSOE en relación a dicho edificio. Concretamente, abordaban la necesidad de resolver la situación fiscal de los terrenos y el inmueble, de la que actualmente dispone el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, elaborar un informe acerca del su estado y realizar los trabajos de conservación pertinentes, destinar su uso a prestar servicios de carácter social, y finalmente aumentar la vigilancia de la zona.

López Bueno asegura no comprender la postura de los populares, cuyos argumentos no le convencen, haciendo alusión en concreto al ofrecido por Gonzalo Louzao, concelleiro de Urbanismo, que tachó de precipitado pensar en un uso para un inmueble que todavía no forma parte del patrimonio municipal. A esto, el socialista contestó que “el PP tenía clarísimo que quería la Casa da Xuventude en la Estación de Autobuses antes de la reversión del edificio”.

También aprovechó para mostrar su descontento con el retraso a la hora de llevar a comisión la propuesta del BNG sobre la construcción de una red de calor presentada en marzo de 2021. Un retraso de un año que para él sólo demuestra “que los concelleiros no trabajan”.

Por su parte, el Concello aseguró estar a la espera de que el Gobierno central responda a la petición del alcalde, José López, de devolver la titularidad del antiguo centro de salud, presentada el 9 de marzo. Según López Campos, A Estrada todavía no recibió respuesta por parte de Madrid. Aseguró, además, que esta clase de retrasos no se producían en trámites similares con la Xunta de Galicia, que en dos meses gestionaba el papeleo. Asimismo, el Concello respaldó esta petición con documentos que prueban la adquisición de estas tierras en 1973.