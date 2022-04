La obra del Cortizo sigue paralizada a la espera de un control sobre el estado de la superficie

Hay obras que no arrancan con buen pie y después parece que por una u otra razón no acaban de encauzarse. La renovación del terreno de juego del estado municipal Manuel Ángel Cortizo de Lalín es un buen ejemplo, pero después de meses de parálisis en los trabajos parece que comienza a atisbarse la luz al final del túnel. En días se acometerán mediciones para corroborar si la base sobre la que se asentará el futuro césped artificial está en condiciones y, en caso afirmativo, las obras se reanudarán.

Así lo indican desde la Secretaría Xeral para o Deporte, que atribuyen este parón a las consecuencias derivadas de la cesión del contrato de la adjudicataria inicial, Galitec Desarrollos Tecnolólicos, a la compañía Limonta. El departamento dirigido por José Ramón Lete Lasa –licitador de proyecto, adjudicado en agosto del año pasado por un importe total de 459.679 euros– se concreta que desde que se realizó este trámite administrativo transcurrieron dos meses “por lo que fue preciso realizar de nuevo los controles de calidad de la sub base para reanudar la obra”. No se pudo realizar antes esta tarea, aduce el organismo dependiente de la Xunta, debido a las lluvias y será ahora con previsión de climatología favorable cuando se acometan estos test a la superficie compacta de arena para verificar si sufrió algún tipo de deterioro o no.

El proyecto había sido adjudicado en agosto del año pasado y Galitec comenzaba un mes después la intervención. Después de unas semanas en las que se procedió a la retirada del antiguo e histórico césped natural del terreno de juego se preparó la superficie para montar la nueva estructura. Pero poco después las máquinas desaparecieron del Cortizo y finalmente trascendió que Galitec había optado por echarse a un lado y pidió a la Xunta que realizase una cesión del contrato por temor a incumplirlo. El 4 de marzo, Deporte firmaba este acuerdo y la sociedad Limonta se hacía cargo de unas obras que, a tenor del plazo inicial, debían haberse finalizado en diciembre del año pasado. Ahora son ya casi cinco meses de retraso, pero todo apunta a que serán precisos dos más para que el Cortizo luzca su nueva imagen.

Intervención municipal

Por otro lado, operarios municipales colocan estos días más tiras de césped artificial en la zona del acceso principal al recinto, donde años atrás se había construido una pequeña pista de atletismo. Esta superficie también está destinada para la práctica de este deporte y es una actuación que complementa a la realizada, en este caso en la parte posterio del campo sintético, donde se habilitó un espacio para el lanzamiento de jabalina.