Florencio Delgado Gurriarán é o protagonista da peza de teatro de obxectos Tras os vieiros de Florencio, unha produción da compañía lalinense Fantoches Baj que aborda a vida e a obra do poeta valdeorrés homenaxeado este 17 de maio, Día das Letras Galegas. A obra chegará ao Salón Teatro de Lalín o vindeiro 6 de maio, e á Estrada o día 16; ambas funcións están programadas para as 20:30 horas.

Partindo da longa entrevista que Delgado Gurriarán concedeu á historiadora Dolores Pla en 1979 na súa casa de Guadalaxara (México) para o Archivo de la Palabra, a obra debulla os sucesos máis importantes da vida do poeta. A súa infancia en Córgomo, os anos de activismo galeguista, a Segunda República, a Guerra Civil ou exilio en México. Tamén, a súa nova vida no país de acollida, a participación no activismo cultural do exilio mexicano e a posta en marcha das revistas Saudade e Vieiros.

O espectáculo, dirixido a todos os públicos a partir dos 12 anos, está ambientado na década dos 60 do século pasado. Enriba do escenario, un sesaxenario Delgado Gurriarán chega canso á casa logo duns días exercendo de visitador farmacéutico lonxe do fogar. Ante a presenza do público describe o seu día a día de axente comercial pola rexión e, aos poucos, coa axuda dos elementos que leva no maletín, deixa aflorar as súas lembranzas.

Moitas das temáticas que se abordan nesta peza compartiunas na entrevista con Pla e están presentes na escolma de poemas que se recitan ao longo do espectáculo, “cuestións que conmovían, preocupaban ou facían gozar a Florencio”, di Inacio Vilariño, actor e fundador de Fantoches Baj. “O que máis nos chamou a atención da poesía de Delgado Gurriarán foi o extraordinario coidado da lingua, a musicalidade dos seus poemas urdidos co cancioneiro tradicional galego e cos ritmos do folclore de Vera Cruz, e como conseguiu humanizar o mundo inanimado”, engade.

No espectáculo, a banda sonora ten tamén un papel destacado. As lembranzas de Delgado Gurriarán acompáñanse de cancións mexicanas e de música tradicional recollida no Cancionero Gallego de Jesús Bal y Gay e que foron gravadas polo guitarrista Antonio Bravo.

Tras os Vieiros de Florencio estreouse o 18 de abril en Vilalba no marco do programa autonómico FalaRedes 2022 e no mes de maio está programada en sete concellos, amais de Lalín e A Estrada: Ordes, o día 7; O Carballiño, o 8; Santiago de Compostela, o 14; Burela, o 15; O Barco de Valdeorras, o 17 de maio; Teo, o 20; e Xinzo de Limia, o 21.