“As mulleres do rural son as que menos tempo teñen para si mesmas”

Ao longo do mes de maio, as mulleres de máis de 60 anos ou xubiladas de Silleda, Mondariz e Moraña poden participar no programa Acciona o Rural. As tres integrantes de Fiori di Zucca, Andrea Dunia Díaz Casal, Celina Fernández Ponte e Ana Fontenla coordinarán estas aulas, dunha semana en cada concello, que permitirán a convivencia interxeracional. Díaz Casal está á fronte da aula de Silleda, que arranca este luns e da que hoxe pecha o periodo para anotarse. Hai 12 prazas.

–¿Como vai ser o proceso destes obradoiros?

–Imos traballar todas as tardes, durante dúas horas, no Centro Social dos Maiores, con dinamización teatral. Quero aclarar que non vai ser unha obra de teatro, senón que abordaremos teatro xestual para que as participantes activen o seu corpo e a súa memoria e, con ela, a memoria colectiva. A maior dificultade é conseguir que se desinhiban para poder compartir experiencias persoais e bebermos unhas das outras. Por iso, vai haber un micro aberto para que conten historias persoais.

–O obradoiro remata o día 8 cunha mostra. ¿En que consiste?

–Imos facer unha especie de percorrido, de maneira que habilitaremos un camerino e despois peregrinaremos por distintas rúas da vila, para rematar na rúa principal, onde as participantes van poñer en práctica unha das dinámicas que aprenderon esa semana. Queremos que sexa un momento para elas, para que as poida ver a súa familia e que se sintan protagonistas. Trátase de converter o “día do señor” no “día das señoras.”, para deixar claro que non é un espectáculo.

–Mentres a escoito, teño a sensación de que ese percorrido que fan o domingo vai ser como unha metáfora do camiño interior ao que ten que enfrontarse cada unha delas.

–Asi é, pero é tamén un camiño para nós, para as tres artistas, porque queremos beber das mulleres de Silleda, pero tamén das de Mondariz e Moraña. Temos un imaxinario común, imos atopar cousas comúns entre distintas xeracións, porque seguramente ás participantes lles gosta tanto como a nós, por exemplo, Ana Kiro. A nosa intención é que este obradoiros sexan divulgado.s Por iso, toda a experiencia vai ser rexistrada pola cineasta Anxos Fazáns, para elaborar unha curtametraxe documental, que vai quedar lista xa a mediados de ano para poder difundila en festivais.

–O proxecto naceu xa orientado a concellos do interior da provincia. ¿Segue sendo moi dificil para as mulleres do rral acceder a contidos culturais?

–As mulleres rurais son o colectivo que menos acceso ten ao teatro, incluso como espectadoras. E por riba, son as que menos tempo teñen para si mesmas, porque sempre están coidando a alguén ou adicadas a algo. Non ven como natural darse un par de horas ao día para pasalo ben ou para romper coa súa monotonía. Pero é que a muller rural tamén é o colectivo máis vulnerable porque ou ben non cotizou polo seu traballo ou desempeña funcións non remuneradas. Nós, cando estivemos confinadas durante a pandemia, démonos conta de a nosa vida era como a dunha muller rural, limitándonos a facer de comer ou a coidar. Queremos que con estes obradoiros cambien o chip e se sintan protagonistas. Coido que esa brecha de acceso a contidos culturais entre homes e mulleres do rural é menor entre os homes e as mulleres que viven en ámbitos urbanos. Unha muller que viva nunha zona urbana, por exemplo, vai telo mais fácil á hora de crear unha rede de amigas.

–¿Por que botaron man do teatro e non doutras disciplinas artísticas como a pintura, por exemplo?

–Porque o teatro dálle máis a quen o fai que a quen o ve. O teatro ponte nesa tarefa de expoñerte, e vaiche abrindo preguntas sobre ti mesma.