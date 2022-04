El gobierno local de Rodeiro ejecutó 783.074 euros a servicios sociales durante 2020, mientras que en 2010, con el bipartito PSOE-Bloque, la cuantía fue de 181.925 euros. Son los datos que desveló el PP rodeirense ayer en pleno, para replicar la demanda de Unidade por Rodeiro de que la Xunta construya un centro de día en el municipio. El ejecutivo argumentó que la Xunta puede habilitar inmuebles, que los vecinos de Rodeiro son trasladados a los centros de día más próximos y que se cuenta con una residencia, Fogar Enxebre, con plazas concertadas con el gobierno autonómico. Apuntó que en su momento hubo in proyecto de Casa do Maior, que no se materializó por las trabas del actual Plan de Urbanismo (aprobado en 2009, con el gobierno de coalición). También quedó rechazada otra moción de Unidade para hacer un inventario de los bienes de uso público y de titularidad municipal. Unidade no aceptó la addenda del PP para que ese inventario se realizase en cuanto hubiese aportaciones económicas de otras administraciones.