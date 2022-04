Correlingua volverá ser en 2022 unha das grandes actividades arredor da lingua galega nos centros educativos do país. Máis de vinte festas entre este próximo maio e o vindeiro outono dinamizarán o uso da lingua mediante concertos, obradoiros, regueifas e outras actividades. Haberá dúas quendas ao longo do ano e a primeira delas terá unha parada na Estrada, como vén sendo habitual; en concreto, o 12 de maio no Teatro Principal.