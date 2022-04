Á hora de puntuar as carrozas que desfilan na Feira do Cocido, o xurado ten en conta cinco cuestións: a relación coa temática da cita gastronómica; a elaboración; o esforzo; a mensaxe social e a orixinalidade. Nas últimas semanas, os creadores das oito carrozas adicaron horas, moitas horas, pero tamén ilusión. Vale que o Entroido xa pasou hai un par de meses, pero tanto ten: este domingo Lalín volveu encherse de festa.

Sello gañou o certame coa representación dunha forxa, e Cercio escenificou un serán, con capazo incluido. A Veiga recreou unha matanza e degustación dun cocido e o cuarto clasificado, a cooperativa de Botos, montou unha viña e todo o proceso posterior para obter viño, cunha pipa de 22 moios.

Os quintos, os Cabaleiros de Lalín, espertaron as gargalladas do público coa representación dunha Encomenda e de sextos quedaron Aprodeza, cun barco decorado con carteis e información da Feira do Cocido. Pechan a lista Gandeiros do Deza, cunha cuba de viño con moega; e Vida Riquiña, cunha máquina de coser xigante “porque o Cocido de Lalín está de moda”.