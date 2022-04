Para hacer boca

Hoy es el día grande del Cocido, pero en realidad los que vivimos en Lalín llevamos semanas inmersos en un ambiente festivo, conscientes de la alegría común por poder recuperar este año en todo su esplendor la única cita gastronómica de España que puede presumir de ser de interés turístico internacional. Así que resulta inevitable que ayer se calentasen, de verdad, los motores para la jornada dominical.

A media mañana abrió la Carpa do Cocido (cierra hoy a las 20.00 horas). Instalada en el campo da feira vello, alberga 45 puestos de productos: una decena de empresas cárnicas, otra de artesanía; cinco de quesos; dos de chocolates; tres de panaderías y uno de helados, entre otros. La Carpa do Cocido ya fue el escenario, hace dos semanas, de la Feira Internacional de Apicultura. La cita, en su primera edición, cosechó tal éxito que lleva camino de convertirse en uno de los reclamos de la Feira do Cocido en futuras convocatorias.

Nativos y visitantes tuvimos la ocasión de hacer boca con otras actividades, al margen de un paseo por los productos criados con mimo en tierras lalinenses Los más jóvenes pudieron participar en dos talleres organizados en Castrodeza, uno en sesión matutina y otro por la tarde. En ambos, los asistentes tuvieron a su disposición Rancholibretas, es decir, pudieron decorar un cuaderno con un cerdito, ya fuese al natural o disfrazado de su personaje favorito.

Todos pudieron llevarse el cuaderno para casa, de recuerdo, no sin antes haber aprendido durante los talleres la relación entre el cocido que se elaboraba en la Edad de Hierro con el que se consume hoy en día. Castrodeza, por otra parte, debido a la Feira do Cocido, estará abierto hoy en horario ampliado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

París de Noia

Y tampoco faltó la música. A última hora de la tarde, la Banda de Lalín ofreció en la sala Tuno Valdés su Concerto do Cocido. Bajo la batuta de Marcel van Bree, la formación interpretó piezas como la Sinfonía Romaría, compuesta por el anterior director de la banda, el cruceño David Fiuza.

Y del auditorio a la citada Carpa do Cocido, donde poco después de las nueve de la noche arrancaba la actuación de la Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro, en un acto organizado por Agadic y en la que colabora el Concello. Ya al filo de la medianoche, cientos de fans se congregaron ante la estación de autobuses para disfrutar del concierto de París de Noia. La orquesta, como no podía ser de otra manera, fascinó con su puesta en escena.