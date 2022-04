El BNG de A Estrada, a través de su portavoz, Susana Camba, instó hace semanas al Concello de A Estrada a actuar con urgencia en el vial del Souto de Vea. “La respuesta de López es que no tenían prevista hacer nada en ese vial, que usan a diario cientos de personas, además de los vecinos del lugar y de la parroquia de San Xurxo de Vea”, afirmó la nacionalista.

“Sin embargo, a día de hoy la situación es aún peor”, afirma Camba, “con baches cada vez más grandes que requieren con urgencia un parcheado”. “El alcalde no puede inhibirse, no puede huir de sus responsabilidades y no puede seguir ignorando las peticiones de los vecinos de Souto de Vea”, afirma la concejal, “puede ignorar las peticiones del BNG, de hecho es lo que hace siempre, pero no puede obviar las quejas que le trasladamos en nombre de los vecinos”.

“Por otra parte, seguimos insistiendo que este vial necesita con urgencia un pintado de las líneas que delimite los carriles y las zonas de aparcamiento”.