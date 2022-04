A Malla Tradicional de Doade xa é unha Festa de Interese Turístico Galego. Así a declarou onte o Consello da Xunta, tres anos despois de que os organizadores solicitasen tal catalogación. E non era a primeira vez que se tramitaba. O presidente do Museo Etnográfico Casa do Patrón, Manolo Blanco, lembra que xa se pedira para a Malla esta catalogación “xusto o ano en que a lei mudou e esixía que as festas levasen celebradas non 15 edicións, senón 20”. Así que a Malla, que acababa de cumplir eses 15 anos, tivo que esperar ata o 2019, cando chegaba ás 20 edicións. Pero en plena tramitación estalou a pandemia sanitaria, o que ralentizou, ata este mes de marzo, a declaración de Interese Turístico Galego, que quedou oficializada onte no citado consello do goberno autonómico.

Agradecementos

Sen dúbida, será un aliciente máis para a edición do vindeiro 20 de agosto. A Festa da Malla Tradicional cumpre 23 edicións, con ese nomeamento e tamén coa recuperación da asistencia de público, posto que tanto en 2020 como en 2021 non houbo visitantes debido á situación do COVID. “Fomos a única malla que se celebrou durante a pandemia, pois non houbo nin a de Silleda, nin a de Allariz, nin a de Ordes” lembra Blanco. Os veciños de Doade emitiron por internet todas as recreacións da malla do cereal: á pedra, con males e con malladoiras”. Blanco adianta que na próxima edición “faremos un esforzo por ter unha Malla o mellor posible, e seguramente haxa novidades”. En calquera caso, quere agradecer o apoio tanto da Xunta como do Concello de Lalín e dos veciños de Doade por contribuir a que esta festa vaia camiño xa das súas vodas de prata.

Máis autenticidade

A falta de deseñar o programa, Blanco deixa claro que “non imos converter a Malla nunha feira. Vai ter máis autenticidade, se cabe, e un maior contido etnográfico”. Si será posible, grazas á volta a unha relativa normalidade trala pandemia, recuperar gran parte dos programas da Malla das edicións anteriores ao COVID, con actos como a comida campestre.

"Terá que agardar cinco anos para tramitar a declaración de Festa de Interese Turístico Nacional"

Ademais da Malla Tradicional de Doade, tamén pasan a ser Festas de Interese Turístico Galego a da Lamprea Seca de Arbo, a do Viño de Pantón e a do Queixo e do Pan de Friol. Para seren declaradas Festas de Interese Turístico Nacional, terán que agardar cinco anos desde esta declaración da Xunta. Os requisitos que ten en conta o goberno galego para esta catalogación son, entre outros, a singularidade, o valor cultural e o arraigo da festa. Tamén se teñen en conta a creatividade e a innovación á hora de celebrar o evento, a dotación de infraestructuras e de equipamentos para levalo a cabo e para a repceción de visitantes. Importan, ademais, a afluencia destes e o coidado do entorno tanto urbano como paisaxístico.