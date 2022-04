La tensión volvió ayer al pleno municipal de Forcarei, con un enfrentamiento directo entre la alcaldesa, Verónica Pichel, y la líder del PP forcaricense, Belén Cachafeiro, que terminó la expulsión de la exalcaldesa. Esta sin embargo se negó a abandonar el salón de plenos, y solo lo hizo tras el requerimiento por parte de los agentes de la Guardia Civil, que acudieron al lugar ante la llamada de la alcaldesa. Poco después, el resto de concejales del PP abandonaban también el pleno, en el que PSOE y BNG-Foro Forcarei sacaron adelante todos los puntos del orden del día.

La tensión entre las líderes socialista y popular viene en aumento desde hace semanas y terminó de explotar en una sesión plenaria que había generado dudas debido a una advertencia de la secretaria municipal debido al escaso margen en su convocatoria. Esto llevó al PP a requerir un informe más completo por parte de la secretaria, en el que se afirma que cinco de los seis puntos del orden del día ofrecen dudas en su tramitación.

Ante este informe, Cachafeiro tomó la palabra nada más comenzar el pleno para reclamar su suspensión o la retirada de esos puntos problemáticos en esas condiciones, una propuesta que fue descartada por la alcaldesa. A partir de ahí se inició una discusión en la que Pichel tuvo que llamar la atención en varias ocasiones a la portavoz del PP hasta que terminó expulsándola del pleno por su actitud. Esta sin embargo se negó a aceptar esta orden de la alcaldesa, por lo que se llamó a las fuerzas del orden para que procediesen a expulsar a la exalcaldesa.

Los demás concejales del PP continuaron en el pleno pero se negaron a votar ninguno de los puntos. La secretaria matizó que si seguían en la sala su asistencia sería contabilizada como abstención. Después de la votación de varios puntos del orden del día, con las abstenciones de los cuatro concejales del PP, decidieron marcharse del pleno.

La alcaldesa Verónica Pichel se congratuló del entendimiento alcanzado con Roberto Jorge para sacar adelante iniciativas necesarias y positivas para el vecindario y rechazó la actitud del PP. “Es lamentable que lleven tantos meses intentando paralizar los plenos e intentando frenar proyectos que claramente saben que son beneficiosos para los vecinos del Concello de Forcarei”, comentó Pichel. “Los concejales socialistas y yo, como alcaldesa, llevamos mucho tiempo soportando insultos, amenazas y graves faltas de respeto en cada sesión plenaria”.

Cachafeiro por su parte acusó a la alcaldesa de mentir. “Llamó al 112 diciendo que había un altercado. No se puede ser más mentirosa. No hubo nada de eso. En solo treinta segundos decidió expulsarme. Es la primera vez de la historia de Forcarei que se expulsa a una portavoz. Es increíble”, lamentó, aunque se reiteró en su postura. “Aunque me expulsen mil veces seguiré defendiendo los intereses de los vecinos de Forcarei. No puede hacer caso omiso de un informe de secretaría. Estamos ante una dictadura que puede tener consecuencias muy graves contra el Concello”, manifestó al tiempo que anunció que su partido pedirá la nulidad del pleno.

Entre las cuestiones aprobadas se encuentran iniciativas como la adjudicación de la reforma de la Casa da Xuventude para usos múltiples, que permitirá dotar al municipio de un centro de día, ludoteca y biblioteca, entre otros espacios; el proyecto y la solicitud de ayuda para renovación del alumbrado público exterior en el ayuntamiento que dotará de iluminación LED a todas las aldeas del municipio; o la autorización del gasto de 437.795 euros para la ejecución del proyecto de mejora peatonal en Soutelo.