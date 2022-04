El alcalde de Silleda sale al paso de las críticas “sin fundamento” del portavoz del PP sobre los plazos para ejecutar las pistas del Plan Concellos 2021. Manuel Cuiña afirma que las declaraciones de Ignacio Maril de las últimas semanas demuestran un “enorme y profundo desconocimiento sobre el proceso administrativo”.

“Es grave que a estas alturas no sepa que el acta de comprobación de replanteo la firman los contratistas y la dirección de obra, no el Concello”, señala el regidor. Pero considera “tan grave o más que no sepa que los plazos máximos legales para firmar el acta son de un mes” desde la suscripción del contrato, como figura en el pliego de cláusulas administrativas, en el propio documento y en la normativa vigente.

En este sentido, Cuiña aclara que el contrato con la adjudicataria se firmó el 22 de febrero y el acta de replanteo, justo un mes después, el 22 de marzo. Ahora, según los pliegos, la empresa dispone aún de tres meses para rematar los trabajos desde la firma del acta, esto es, hasta el 22 de junio. Por lo tanto, “ni está en peligro la obra ni hay retraso alguno”, sostiene el alcalde, convencido de que lo único que quiere Maril es “enredar y confundir, algo a lo que ya estamos acostumbrados”.

Además, recuerda que hubo un paro patronal en el transporte que afectó a todas las empresas del sector de la construcción, que vieron retrasados sus programas de trabajo. Las previsiones pasan por iniciar en los próximos días los trabajos, adjudicados a Taboada y Ramos por 544.777 euros, explica Cuiña, en contacto permanente con la dirección de obra.

El mandatario aconseja a Maril que se informe para no volver a quedar “en evidencia”, como cuando preguntó cuánto había pagado una empresa adjudicataria de tasas de ocupación sabiendo que el promotor de la obra es el Concello. “¿Acaso el Concello tiene que abonarse a sí mismo las tasas?”, inquiere Cuiña.