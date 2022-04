A pie y... vallas a donde vayas

En Lalín está todo preparado para un fin de semana con múltiples actividades, con el día grande de la Feira do Cocido, el domingo, como principal reclamo para la llegada de visitantes, pero también la víspera con la prueba de la Copa de España de Rallyes. El tiempo es el principal aliado en el éxito de un evento en el exterior y si hace unos días la previsión apuntaba lluvias para el fin de semana, ahora todo apunta que puede haber una tregua durante toda la mañana del domingo y casi todo el sábado.

Aparcamientos

Con el Campo da Feira Vello ocupado por la carpa de la fiesta la bolsa de estacionamiento en el centro de la villa se reduce considerablemente, pero desde hoy también estará prohibido aparcar en la calle Habana de O Regueiriño por el Rali do Cocido y en el barrio de A Cacharela comenzó la instalación de vallas para el desfile de las carrozas y agrupaciones que amenizarán el día grande de la fiesta. Porque este año, para evitar el agrupamiento de público, se vallará todo el recorrido. Si ya un fin de semana del Cocido no es recomendable sacar el coche del garaje, en esta ocasión mucho menos y Lalín será más peatonal que nunca. Para aliviar esta situación, además del Parking Europa, el Concello habilitó dos espacios con 200 plazas de capacidad no solo para estos días. Los aparcamientos de O Regueiriño y de la calle Manuel Rivero estarán disponibles cuando se pinten las plazas con cal.

Presentación, hoy, del Libro do Cocido y sábado de talleres infantiles

El vestíbulo de la casa consistorial acoge esta tarde (20.00 horas) la presentación del Libro do Cocido. Coordinado por Daniel González Alén, la publicación recoge la historia de las 54 ediciones de la fiesta, de Interés Turístico Internacional desde 2020. El acto es abierto al público y allí se comentarán relatos y curiosidades sobre esta celebración. Por otro lado, el sábado el centro Castrodeza, situado en el edificio del Castro Tecnolóxico, programa talleres de rancholibretas, una actividad gratuita para niños a partir de 5 años, de 12.00 a 13.00 y de 17.00 a 18.00 horas. Los pequeños decorarán un cuaderno con un cerdo, al natural o disfrazado, de su personaje favorito. Y al tiempo los monitores explicarán la relación entre el cocido que se preparaba en la Edad del Hierro y el actual. Se ofrece más información en castrodeza@depo.es y en el teléfono 986 781 608.