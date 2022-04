O Consello da Xunta declarou hoxe Festa de Interese Turístico Galego a Malla Tradicional de Doade, en Lalín. Acadan a mesma catalogación A Festa da Lamprea Seca de Arbo, A Feira do Viño de Pantón e a Feira do Queixo e do Pan, de Friol.

A Malla Tradicional celebra este ano a sú 23ª edición, e terá lugar o 20 de agosto. Volverá a contar con público, xa que nas dúas edicións anteriores a situación sanitaria non permitiu a asistencia de visitantes. O presidente do Museo Casa do Patrón, Manuel Blanco, adianta que haberá algunha novidade para festexar esta catalogación, que xa fora solicitada en 2019-