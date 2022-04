El alcalde de Lalín, José Crespo, niega que exista una desconfianza por parte de las entidades bancarias hacia la solvencia del Concello y esta sea la razón por la que solo una haya presentado su propuesta para el préstamo de 6,9 millones de euros solicitado semanas atrás. El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, había apuntado en este sentido, máxime cuando a la entidad crediticia solo se interesó por un préstamo que cubriría el 35% del importe total.

“No se puede decir que los bancos no se fían del Concello de Lalín, cuando la realidad es bien distinta”, afirma el mandatario, quien asegura que dos entidades financieras presentaron sus ofertas fuera de plazo y por tanto no se pudieron materializar debido “a un error de interpretación”. “Lo que es una mera casuística el señor Cuíña, que gestionó la peor etapa de gestión de la historia de Lalín, pretende darle la vuelta diciendo que los bancos no se fían”. A su juicio esta estrategia basada “en el alarmismo y en las medias verdades no creo que le haga ningún bien a los vecinos”.

Defensa de Feijóo

“Es muy triste la actitud de la oposición con respecto al Cocido este año; no es de recibo el ataque continuo de todos a lo que suene a Cocido”. Tras esta reflexión, el alcalde defendió la elección del presidente de la Xunta y del PP, Alberto Núñez Feijóo, para realizar el domingo el pregón de la fiesta. “La realidad es que la feria que estaba haciendo el gobierno anterior caminaba hacia la involución en vez de difundirla para que cada vez vengan más visitantes todo el año”. Y recordó que para esta 54ª edición los patrocinios de la empresa privada llegan a 100.000 euros, razón por la que, entiende, “el modelo que estamos realizando es de mucho interés para las empresas importantes de Lalín y de la comarca”.