El Concello propone recuperar molinos del Pontiñas con un taller de empleo

Hasta 11 molinos –buena parte de ellos en estado ruinoso– están distribuidos a lo largo del Paseo do Pontiñas de Lalín. Teniendo en cuenta la frecuente multipropiedad de estas edificaciones la construcción del espacio fluvial no incluyó la recuperación de este auténtico conjunto etnográfico y solo durante el pasado mandato se recuperó uno, situado al lado del lago del auditorio, aunque no llegó a dotarse de contenido. Con el taller de empleo dual Sendas, todavía en funcionamiento y centrado en la adecuación del Pontiñas, se limpiaron varios molinos e incluso se intervino en parte de su estructura sobre todo para garantizar su seguridad.

Ahora el ejecutivo local tiene en mente la rehabilitación de estas construcciones, aunque por el momento no fue concretado el número. La junta de gobierno aprobó el pasado día 12 la adjudicación de un contrato menor a favor de Teresa Gómez Morgade por importe de 9.680 euros para la “elaboración del proyecto técnico de rehabilitación-restauración de molinos y su entorno en el paseo del río Pontiñas”. Con esta herramienta en la mano el Concello busca la concesión de un nuevo taller dual de empleo, que será solicitado ante la Xunta en su convocatoria del presente año. Según consta en la documentación, para concurrir a la orden de la consellería es preciso contar con un proyecto básico de las obras a acometer y por eso se recurrió a un procedimiento negociado, cerrando el contrato con la empresa que presentó la oferta económica más ventajosa. Lo que se encarga es el levantamiento de la planimetría del estado actual de los objetos de actuación, planos topográficos y los proyectos básico y de ejecución. Indemnización a la empresa del servicio Concilia El gobierno local aprobó la autorización de un gasto por importe de 11.740 euros a favor de la compañía A Billarda SL. Se trata de una reclamación de sociedad como prestadora del servicio Concilia Lalín, que dejó de prestarse durante un período a consecuencia de la pandemia. La suspensión del contrato había sido activada el 8 de abril de 2020 durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 21 de junio de ese año. Orgullo En otro orden de cosas, la empresa Xescultura SL será la encargada de gestionar la programación por la celebración del Orgullo de Lalín por un importe de 18.000 euros. La junta de gobierno cerró un acuerdo con esta entidad lalinense por ser el más asequible en términos económicos. También se solicitaron ofertas a Urdime y a Tawi Momentos. La celebración de este evento reivindicativo y de concienciación social estaba prevista inicialmente para los días 27 y 28 de mayo.