La venta de vehículos se acelera

La matriculación de vehículos, todavía algo lejos de los niveles prepandemia, sí mejora sensiblemente en las comarcas. Durante el primer trimestre de este año se dieron de alta un total de 232, que son siete más que los contabilizados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en el mismo período de 2021. La diferencia no es muy acusada pero sí marca una tendencia alcista, a diferencia de lo que acontece en otras ciudades o comarcas gallegas, donde el sector continúa en números rojos desde que la pandemia sanitaria comenzó a generar un impacto negativo. En el primer trimestre de 2020, período prácticamente completo de normalidad pues el coronavirus todavía era un gran desconocido, solo se habían matriculado una treintena más de máquinas.

Si nos centramos en el desglose de los datos por municipios y también por tipo de máquina a motor hay que señalar que como es obvio los turismos son el principal activo para el gremio de la automoción y en este caso las cifras mejoran un 19% o lo que es lo mismo son 19 unidades más. De los 151 automóviles que estrenaron placas entre enero y marzo 41 corresponden a Lalín, idéntico número que registra A Estrada. Es oportuno destacar el movimiento del mercado que hubo en Silleda, con exactamente 31 altas. Una decena corresponden a Vila de Cruces, y tanto Rodeiro como Agolada comparten cinco en cada caso. Lo mismo acontece con Forcarei y con Cerdedo-Cotobade, con nueve altas en cada ayuntamiento. Dozón se queda a cero, no solo en turismos, sino en todas las clases de vehículos. Así lo establecen las estadísticas de la DGT.

Mención especial merece la demanda de autobuses, pues las ocho unidades son solo una menos que las registradas durante el año 2020 y desde luego muy por encima de solo una en el primer trimestre del año pasado o tres de enero a marzo de 2020. El desglose de operaciones es el siguiente: Lalín (1), Silleda (3), Rodeiro (2), Agolada (2) y uno en A Estrada.

En la comparativa del arranque del año sí llama la atención el descenso de las altas en camiones o furgonetas, ahora 26, por 43 en el primer trimestre anterior. Lo mismo acontece, pero no a esos niveles, con la demanda de motocicletas, De 22 se pasó a una veintena, con la siguiente distribución municipal: Lalín (4), Vila de Cruces (1), Agolada (1), A Estrada (7), Forcarei (3) y Cerdedo-Cotobade (4). En los demás ayuntamientos no se produjeron altas. De los tres ciclomotores con nuevas placas dos corresponden a Lalín y uno al municipio fusionado de Terra de Montes. Los tractores industriales se adquirieron en: Lalín (1), Silleda (5), Rodeiro (1) y A Estrada (1), mientras que la quincena de remolques y semirremolques se tramitaron en: Lalín (4), Silleda (8), Vila de Cruces (1) y dos en Cerdedo-Cotobade.

Compensar la caída del ejercicio anterior

La altas cayeron en el último año, si bien no de una manera muy significativa: de 1.107 unidades dadas de alta durante 2020 se pasó a 1.028 en el último ejercicio. Silleda es el único ayuntamiento de las comarcas que ha sido capaz no solo de contener este descenso sino incluso aumentarlo,y los demás presentan peores datos. El segmento de los turismos es el que mayor peso tiene y la caída de un 15% en las matriculaciones evidencia que el mercado no se comportó mejor que en el primer año de la pandemia. En términos absolutos los datos de la DGT indican que de 784 turismos que lucieron placas por primera vez en las comarcas en 2020 se pasó a 666. Lalín se mantiene como el territorio donde más altas se produjeron y el único que se mueve por encima de los dos centenares (215) pese a bajar 25 unidades. Silleda gana 11 y totaliza exactamente un centenar y los 40 turismos matriculados en Vila de Cruces son 24 menos. En Rodeiro apenas hubo variaciones y, con 26, es una menos, mientras que Agolada se queda en una veintena al reducir seis. Dozón, con 18 altas se queda en siete y A Estrada baja de 221 a 185. Nueve turismos menos fueron matriculados en Forcarei, totalizando una treintena y en Cerdedo-Cotobade hubo 43, que son 17 menos.