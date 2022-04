Punk rock de raíces dezás que fala na lingua

Son cinco e despois da pandemia queren manter viva a chama do rocanrol en galego cunha nova proposta musical. MEU estrea estes días o seus derradeiro videoclip titulado “Doutor Canibal”, rodado por Colectivo Lavalija e protagonizado por Mario Horro cun cameo de Gus (guitarrista de Nao). A peza foi producida no estudio de grabacion Cimatica de Cerceda e xa se pode ver tanto na páxina web do combo nado en Lalín e tamén en plataformas como YouTube. “Este novo single conta a historia dun ‘Doctor Chiflado’ que está investigando para trasformar a un ser humano en descerebrado ou zombie”, sinala Dani Morotxo, frontman de MEU que está moi satisfeito co traballo feito por todas as partes implicados no proxecto musical.

“Da confluencia das sensibilidades e emocións que xorden dos seus compoñentes, nace MEU no 2017 na Galiza central”, aseguran os seus compoñentes nun xeito de declaración fundacional que se pode ler no seu dominio. Porque MEU é “rock galego e en galego, navegando do Punk Rock ao Metal con liberdade. Sen ancorarse nun estilo determinado nin amarrarse a etiquetas. Cada novo tema pode traer unha nova sorpresa”, tal e como queren reflexar no seu derradeiro tema.

O combo formado por músicos de Lalín, Rodeiro e O Carballiño presume de facer “letras de compromiso, de denuncia, reinvindicación, amor, sentimentos, problemas vitáis, dores e esperanzas, frustracións e recompensas” porque .”este conglomerado de actitude e paixón levaos a denominalo como caña do país”, que é a única etiqueta coa que están identificados. Co paso do tempo, o traballo duro de estos anos vaise asentando nun enérxico directo, caracterizado pola intensidade e a consistencia dende o principio ata o final e que converte a MEU nunha banda totalmente entregada sobre as tablas.

Lembrar que a formación preséntase no 2020 con “Animal ferido»”e “Non quero ser normal”, grabados a fináis do ano anterior nos Estudos Mafia do Carballiño. Estes dous pildorazos metaleros foron a carta de presentación para que MEU pouco a pouco atopara o seu oco nun panorama musical que colapsou coa chegada da pandemia. Despois de moitos cambios na súa formación, no MEU actual temos a Dani Morotxo á voz principal, Antonio García á batería, Caníbal ó baixo, Fonso Doval á guitarra e voces, e Trash Tornado á guitarra e coros, que completan unha banda chea de forza que factura un punk rock “ametalado” onde se aprecian ás diferentes influencias de todos os membros. De feito, o seu cantante non dubida en siñalar que para eles os grupos de refencia referencia son Nao, Broa, Machina, Desakato e S.A., entre moitos máis de dentro e fora do país.

En canto a denominación que ten a banda, o seu fundador aclara que “quixemos identificarnos cun nome que soase en galego. E ven dado da coletilla ‘que pasa meu?’ que ndica camaradería en galego o mesmo tempo”. Trátase dun nome moi axeitado ao que é o espírito dun grupo de rocanrol que xurde no memos centro de Galicia e que non esquece de onde ven.

Rematando o 2021 os membros de MEU entran de novo en Cimática Estudios, de Cerceda, grabando novos temas, como “Doutor Caníbal”, “Insectos” ou “Outro día máis”, e que serán presentados durante o 2022. A pasada semana encandilaron ao público da Cervexería La Beltane de Lalín e teñen pensado por patas arriba o Pub Gatos de Melide o 27 de maio no que será o novo concerto dunha formación que rocanrolea en galego.