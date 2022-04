El gobierno de Lalín pretende ganar bolsas de aparcamiento gratuitas en zonas céntricas y para ello acaba de habilitar dos espacios en terrenos municipales que darán cobertura a unos dos centenares de vehículos. Si días atrás se remataban los trabajos de acondicionamiento de la superficie del solar en el que antiguamente estuvo ocupado por el colegio Manuel Rivero, ahora la parcela que había sido preparada para el campeonato de petanca, en O Regueiriño, también se destina de manera provisional a estacionamiento. El alcalde, José Crespo, hizo hincapié en que estas dos zonas permiten incrementar “la bolsa de aparcamientos disponible en el casco urbano parea vecinos y visitantes y que las posibilidades de estacionar a unos pocos minutos de cualquier punto del casco sean lo más altas posible.

En ambos casos se dotó a la superficie de zahorra compactada. La de la calle Manuel Rivero abarca una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados y la el entorno de los juzgados, en O Regueiriño, supera los 2.000. El mandatario, que visitó las dos parcelas municipales en compañía de los concejales Begoña Blanco, José Cuñarro y Avelino Souto, insistió en que los espacios mantendrán esta función de aparcamiento “mientras no se utilicen para construir o para otros usos”.

El hecho de que la parcela de la calle Manuel Rivero tenga una ubicación céntrica permitirá, en palabras del mandatario local, que pueda ser utilizada para aquellos vecinos y visitantes que tengan que realizar gestiones, compras o visitas al ambulatorio en la zona alta de la villa. No obstante, el máximo representante del grupo de gobierno quiso dejar claro que una vez esta zona de aparcamiento está operativa se vigilará para que los márgenes de la calle Manuel Rivero no sea utilizadas para el estacionamiento ya que toda la plataforma no contempla zonas de estacionamiento. Esta es una situación que se estaba produciendo desde que se remataron las obras de humanización de la rúa.

La segunda de las áreas queda para dar servicio a la zona baja de la villa que dará servicio a usuarios de servicios de ese área, tanto compras, como el propio juzgado y un largo etc. No en vano, está cerca del principal edificio administrativo, el consistorio, y la conexión a pie de O Regueiriño con el Kilómetro 0 está separada por unos minutos solamente.

En total serán alrededor de 200 nuevas plazas de aparcamiento en espacios muy céntricos.