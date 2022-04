Las panaderías de la zona ajustan su fórmula para producir pan con un menor índice de sal

Ayer entraba en vigor la norma estatal que reduce los contenidos máximos de sal en el pan, con el objetivo de ofrecer a los consumidores un producto más saludable. Esta medida entra dentro de la norma de calidad del pan aprobada en abril de 2019, que entró en vigor en junio de ese mismo año a prácticamente todos los efectos, excepto uno, el que regula los índices de sodio por kilo de harina. El motivo de posponer la entrada en funcionamiento de este último punto respondía a la necesidad de los productores de ajustar progresivamente sus recetas y etiquetados, de manera que un cambio drástico y repentino no afectase negativamente al consumo de este producto.

Así, la nueva norma establece que el contenido máximo de sal permitido en el pan común, como producto acabado, debe ser de 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan (13,1 g de sal por kilogramo de pan o el correspondiente 0,52 g de sodio por 100 g de pan), si se analiza mediante determinación de cloruros. O bien de 1,66 gramos de sal por 100 gramos de pan (16,6 g de sal por kilogramo de pan o el correspondiente 0,66 g de sodio por 100 g de pan), si se analiza mediante determinación de sodio total.

Las respuestas a esta actuación por parte del gobierno central son variadas entre las panaderías de la zona. Algunos están de acuerdo, otros la consideran innecesaria pues no tiene en cuenta las diferentes formulaciones en la producción de pan artesanal en las distintas regiones de España, otros pocos se muestran radicalmente en contra.

En el caso de la Panadería A Morena, de Lalín, explican que ellos comenzaron ayer a usar los nuevos índices, “antes echábamos 0,17 gramos por kilo, ahora lo bajamos a 0,13”, dice Ángeles Barreiro, propietaria. Para ella esta medida le es indiferente, pero reconoce que su clientela habitual es la que más reparos muestra, “muchos no entienden que se metan en esto, cuando otras productos quedan sin regular. Podemos hacer pan con menos sal, para que sea más sano, pero si después la población puede comerse unas patatas fritas de bolsa, el problema sigue sin solución”.

En la misma línea se sitúan las declaraciones de otro negocio de este sector, el de la Panadería Fernando, también en la capital dezana. Ellos todavía no han implementado al nueva formulación, pero Concepción Blanco, una de las que regenta el despacho, explica que “no va a saber a nada”. Al parecer, ellos ya echan poco sal a sus panes, concretamente un 0’15, pero siguiendo este esquema deberán bajarlo todavía más, “incluso con el poco que le echamos ahora, precisamente porque en nuestra casa no se come con sal, ya se nota la diferencia de sabor. Si tenemos que bajarlo todavía más, no sé cómo sabrá”.