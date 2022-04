Mantrailing, a disciplina que prepara heroes peludos

O grupo Mantrailing A Estrada realizará, durante o vindeiro mes de xullo, unhas xornadas de portas abertas na Estrada. A actividade, que contará cun aforo máximo de 20 prazas, estará dirixida, principalmente, a persoas pertencentes a grupos de rescate, como o de Protección Civil ou o da Garda Civil, pero poderá asistir calquera afeccionado que desexe ver en directo a maneira de traballar de cans especializados en mantrailing. De igual xeito, os participantes no evento poderán acudir co seu cadelo, para poder adestrar en diferentes entornos. De momento, aínda non hai datas concretas para o acontecemento canino, pero posiblemente se celebre entre a segunda e a terceira semana do mes de xullo.

O mantrailing é unha disciplina que consiste en buscar persoas cun can, a través dun olor de referencia. Este olor de referencia atópase, por exemplo, nunha prenda de roupa. A idea é que o can a olfactee e busque ao individuo. Dentro das procuras de persoas con cans, hai diversas modalidades, como a busca en auga, en grandes áreas ou en escombros. Estas especialidades teñen en común que buscan un olor xenérico, é dicir, o de calquera persoa. Segundo Miguel Carbajal, un dos membros destacados de Mantrailing A Estrada, “calquera can” pode desenvolver esta disciplina que consiste na busca de persoas, aínda que “non todos o fagan de maneira eficiente”. Polo tanto, non hai que ter un cánido dunha determinada raza para asistir ás xornadas que a entidade estradense organizará en xullo, aínda que Carbajal si recoñece que “hai razas más aptas” para desenvolver estas funcións, como poden ser “os sabuesos e os pastores”, que son as que adoitan utilizar os grupos de busca que se adican ao mantrailing profesional. O importante é poder educalos nesta disciplina dende pequenos, e para practicala de forma lúdica, pouco importa se o can “é un caniche ou un mastín”. En palabras de Carbajal, mesmo poden instruírse no mundo do mantrailing cans adultos, se tiveron “unha boa motivación” e “foron educados en familia”, aínda que, como é lóxico, o máis axeitado é “formalos dende pequeniños” para “estimular o sistema neuronal” do cachorro “dende que nace”.

A idea da iniciativa que se desenvolverá en xullo, é mostrar a metodoloxía de adestramento de Miguel Carbajal, da que este estradense deixou constancia en dous libros que, de feito, foron os dous primeiros escritos sobre o tema en castelán. O Método Carbajal, que é como se denomina a metodoloxía do adestrador estradense, é un procedemento persoal baseado no feito de utilizar un olor de referencia dende os primeiros adestramentos dos cans, algo que non é o habitual. Carbajal pretende estimular o olfacto para que sexa o único sentido que sirva de guía ao can, en detrimento da vista. Nas xornadas de xullo, os asistentes poderán aprender desta metodoloxía, pero tamén doutras moitas que estarán presentes durante todo o evento.