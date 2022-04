El alcalde cruceño, Jesús Taboada, mostró su malestar por la desaparición de pancartas reivindicativas ante la Xunta por la mejora de la carretera PO-960. Pide colaboración vecinal para localizar a los responsables “de este acto vergonzoso y sin sentido” a la vez que asegura no solo no serán repuestas sino que también se colocará otra en el balcón de la casa consistorial. “Cansados de esperar, solo no queda actuar”, afirma, y recuerda que su solicitud de reunión con la conselleira Ethel Vázquez todavía no tiene respuesta.