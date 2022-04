El coordinador de Compromiso de Lalín, Rafael Cuíña, asegura que tras consultar a distintas fuentes bancarias tiene claro a qué se debe a que los bancos no acudiesen al total del crédito que pide el Concello de Lalín por valor de casi 7 millones de euros, y que sólo una entidad ofrezca el 35% de esa cantidad, y la causa no es otra que “la falta de confianza de las entidades de crédito por la elevada cantidad de deuda que tendría el Concello y las dudas sobre la solvencia con esas cifras.

Para Cuíña, la imagen que se transmite de un Concello que bajo su mandato al final no tenía deudas y la caja llena es grave, y ahora bajo el mandato de Crespo los bancos no le ofrecen crédito. “El banco sabe que el Ayuntamiento de Lalín llegará a los 9 millones de euros, y sabe que la Interventora del Ayuntamiento advierte sobre el sobredimensionamiento del gasto público, diciendo que Hacienda podría tomar medidas con Lalín en forma de Plan Económico Financiero. También quiero recordar que no hace mucho la propia Hacienda dio un toque de atención al Ayuntamiento por el retraso en los pagos a proveedores. Es todo muy grave, y a la vez muy significativo del caos de la gestión gubernamental”. Cuíña tiene claro que “las permanentes chapuzas de gestión de Crespo y su equipo van a condicionar económicamente a próximos gobiernos, y al pueblo de Lalín”, y anuncia peticiones de comparecencias en pleno ante esta delicada situación.

“Lo curioso es que se presuma de haber comido cocidos con altos ejecutivos bancarios, y luego esas entidades no van a dar crédito al Concello Así está el gobierno de Lalín, volcado en humo, y haciendo aguas por todos lados”, concluye el coordinador local de Compromiso.