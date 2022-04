Avelino Cachafeiro, o Gaiteiro de Soutelo, finaba o 13 de abril de 1972, facendo este mércores 50 anos do seu pasamento. Por ese motivo, e por primeira vez, o Concello de Forcarei organizou un acto conmemorativo no cemiterio de Soutelo de Montes, onde descansan os restos do protagonista desta efeméride, ao cal acudiron familiares e veciños, así como a Banda de Gaitas de Forcarei.

Así, o encontro comezou coa interpretación musical da banda da canción Á volta da festa, ás portas do camposanto. A continuación veu a intervención da alcaldesa Verónica Pichel, que lle dedicou as seguintes verbas “é un orgullo para Soutelo de Montes e para todo o concello de Forcarei, tanto polo seu indubidable valor cultural e artístico, como porque dalgún xeito converteuse nun gran referente da nosa música popular e un emblema do noso sentimento galego”. Despois dela, o sobriño de Cachafeiro, Bautista Alverte, tamén leu unhas palabras na honra do seu tío, tras as cales sonou o Himno Galego, da man da banda de gaitas. Por último, o seu biógrafo e compañeiro de instrumento, Rubén Troitiño, interpretou a Alborada de Rosalía de Castro cun punteiro orixinal do Gaiteiro de Soutelo, acompañado por Valentín Romero á percusión. Para rematar, depositouse unha coroa de flores coa bandeira de Galicia xunto ao panteón do conmemorado.

Un día para lembrar a un músico, escritor e empresario, que deixou unha gran pegada na cultura do país.