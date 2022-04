Se vende vivienda de segunda mano

El 77% de las viviendas comercializadas en las comarcas durante la última década ya había estado ocupada. El sector del mercado de segunda mano capitalizó hasta 2.877 transacciones del total de 3.702 en el período comprendido entre 2011 y 2021. Estamos hablando de una etapa en la que la burbuja inmobiliaria ya había pinchado y por eso el ritmo de construcción bajó sensiblemente, también, en aquellos municipios donde más grúas giraban a diario en su horizonte.

Los datos del ministerio indican que la práctica totalidad de las transacciones se ajustan a un régimen de vivienda libre pues la de protección oficial no representa ni seis de cada cien casos. En términos absolutos Lalín sobresale con claridad como el territorio de Deza y Tabeirós-Montes donde más se sigue moviendo este sector a pesar del freno que supuso la excesiva oferta generada en los años previos a la crisis de 2008. No en vano, en la capital dezana se formalizaron en esta década exactamente 1.553 de las compraventas, que son el 42% del total de las comarcas. Pero además es el ayuntamiento donde la vivienda nueva tuvo todavía mucho peso al llegar al 36% del total o, lo que es lo mismo, 559 frente a 994 del mercado de segunda mano. En diez años las residencias de protección oficial solo supusieron 11 casos.

En A Estrada hubo 914 ventas, de las que solo 127 corresponden a vivienda nueva, pero la capital de Tabeirós es el concello donde la de protección cobra más protagonismo: 128 familias accedieron a este tipo de inmuebles.

Las operaciones de vivienda nueva en Silleda fueron 95 de 535 y 44 corresponden a acuerdos para hogares de protección. Pese a que el porcentaje de 17% de vivienda a estrenar parece escaso, es el segundo más importante de las comarcas. Un punto por debajo está Vila de Cruces, con 23 inmuebles nuevos dentro de un volumen total de 143 compraventas en una década, con 4 casos de bienes de protección. En Rodeiro y Agolada solo se cerraron una y tres ventas de casas nuevas dentro de unos números absolutos de 59 y 105 transacciones inmobiliarias en cada caso. Es decir, la localidad agoladesa movilizó casi el doble de acuerdos que la cambota. En estos 120 meses no hubo ventas de inmuebles a estrenar en el municipio de Dozón y las 18 transacciones totales se ciñen al negocio de segunda mano. Tampoco figuran acuerdos para viviendas de protección.

Los dos municipios de Terra de Montes muestran un perfil muy semejante en lo que respecta al impacto de los inmuebles nuevos, pues en ambos casos suponen algo más del 4% del total. No obstante en Forcarei son solamente seis sobre un volumen absoluto de 129 y en Cerdedo-Cotobade, 11 de 246. La de protección oficial representó nueve casos en Forcarei y cinco en la localidad vecina.

Escasez de oferta para alquiler y precios congelados

La inflación que soportamos desde hace meses, con la subida generalizada de la cesta de la compra y la energía, está también detrás de esta medida. Pero desde el sector inmobiliario indican que en el alquiler de la vivienda no se nota este incremento porque haya subido el coste de la vida, sino por la escasez de vivienda para alquilar. Y esta escasez viene de atrás. “Los arrendamientos no subieron desde hace un año”, indica Patricia Seijas, de Inverdeza, de modo que una vivienda nueva en Lalín de, tres habitaciones, sigue costando en torno a los 350 euros. Es un valor similar al que puede tener una vivienda de alquiler en A Estrada, cuando años atrás se movía en una horquilla de entre 250 y 300 euros. “Hay más demanda que oferta. Resulta muy difícil encontrar un piso de alquiler, porque no se está construyendo”, apunta Alejandro García, de la agencia de la capital municipal de Tabeirós Habita Inmobiliaria. El parón en la edificación de obra nueva es casi generalizado, debido a que los materiales están subiendo de forma progresiva. De hecho, esta escalada de precios también afectó a obra pública, como el CIS de Lalín o el centro para personas con discapacidad de Ourense.