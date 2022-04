El PP de Silleda critica el abandono de enclaves como la Fervenza do Toxa y su entorno, “que provocan también graves problemas de seguridad en uno de los puntos más singulares de nuestro ayuntamiento”. Alega que la falta de mantenimiento provocó que de las luminarias que se instalaron en el sendero que une el aparcamiento con el mirador, tan solo quede una y en las que faltan estén los cables el aire sin ningún tipo de medida de seguridad ni de señalización, lo que supone un grave riesgo para la gente que nos visite durante esta Semana Santa.

Estos problemas de seguridad están también el entorno del mirador, con zonas con un gran desnivel donde no hay ningún tipo de protección a pesar que desde las filas populares se llevan años reclamando su reparación para evitar riesgos. El portavoz popular local. Ignacio Maril, censura la falta de actuación del gobierno de Manuel Cuíña. “Es lamentable que no vean estas cosas, pero aún y peor que se las digamos y que pasen años sin hacer nada. No y la primera vez que denunciamos la situación de un recurso natural y turístico tan importante pero el señor Cuíña pasa de todo y marcha de vacaciones sin hacer el trabajo”, dice.